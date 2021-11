Appréciation : Le Semiotext(e) de Sylvère Lotringer a changé de livre

Je n’ai jamais connu Sylvère Lotringer, même si je l’admirais. Au moment où j’ai commencé à traîner en marge du monde de l’art et de l’écriture new-yorkais, il s’était déjà retiré de la participation active à la revue Semiotext(e), qu’il a fondée à l’Université de Columbia en 1974. J’étais au courant du récit de base , qui a débuté avec la conférence Schizo-Culture que Lotringer avait organisée en 1975, réunissant des sémioticiens français et des scénographes de Manhattan : Michel Foucault et William S. Burroughs, Gilles Deleuze et John Cage. Deux ans plus tard, l’événement, une mêlée culturelle chaotique, a été commémoré dans un numéro spécial de « Semiotext(e) ». Après tout ce temps, cela reste un rappel exaltant du genre d’effervescence qu’une publication peut provoquer.

Semiotext(e) était consacré à ce genre de provocations, que ce soit en tant que périodique – des numéros ont continué à paraître sporadiquement dans les années 1990 – ou en tant qu’éditeur indépendant qu’il est devenu. Au moment où Lotringer est décédé le 8 novembre au Mexique à l’âge de 83 ans, il avait vu son projet anarchique évoluer, de manière inattendue, en une institution : innovante, conflictuelle, joyeusement anti-commerciale. « Ne donnez jamais aux gens ce qu’ils veulent », a-t-il observé un jour, « ou ils vous détesteront pour cela. » Cela aurait pu être un énoncé de mission ou un manifeste, tant cela évoquait parfaitement la saveur de son travail.

Ce travail comprenait l’écriture – Lotringer était l’auteur de livres et de monographies sur Antonin Artaud, Nancy Spero et David Wojnarowicz, entre autres – et également l’édition ; il lance en 1983 la marque de livre Agents étrangers de Semiotext(e). L’impulsion est double : présenter les théoriciens français aux lecteurs américains (le premier titre est de Jean Baudrillard) tout en dépouillant les appareils critiques qui enferment – ou apprivoisent – idées incendiaires.

« Les notes de bas de page ou autres commentaires universitaires étaient manifestement absents », se souviendra plus tard Lotringer. « Leur place était dans les poches des vestes en cuir à clous autant que sur les étagères. » C’était publier, pour emprunter une phrase du romancier écossais Alexander Trocchi, comme « l’insurrection invisible d’un million d’esprits ».

Un dépliant pour le colloque de l’Université Columbia de 1975 organisé par Sylvère Lotringer. Schizo-Culture a aidé à forger un lien entre les philosophes français post-68 et la scène du centre-ville de New York.

(Sémiotexte(e))

J’étais l’un de ces lecteurs en veste de cuir, avec peu d’intérêt pour la mécanique de l’académie. Ces petits et minces titres d’agents étrangers m’ont frappé avec la force de messages secrets, inscrits dans une langue que je cherchais désespérément à comprendre. Mes favoris chevauchaient mes fascinations : « Assassination Rhapsody » de Derek Pell, une déconstruction absurde du rapport Warren ; et « Behold Metatron, The Recording Angel », de Sol Yurick, mieux connu pour son roman « The Warriors », qui dépeint un New York fantasmagorique assailli par des gangs sectaires.

Publié en 1985, « Behold Metatron » était plus un livre de réflexion que de récit, une œuvre de non-fiction qui offrait une vision prémonitoire d’un monde transformé par les données. « La vieille pierre philosophale, écrivait-il, pouvait convertir les métaux vils en or. Désormais, les humains, l’immobilier, les relations sociales sont convertis en signes électroniques transportés dans un plasma électronique. Le rêve du contrôle magique n’a jamais été exorcisé.

Comme Yurick, Lotringer était assez intelligent pour rester une cible mouvante. En 1990, il étend à nouveau Semiotext(e) avec la série Native Agents, qu’il coédite avec son épouse de l’époque, l’écrivain Chris Kraus. Parmi les titres qu’ils ont présentés figuraient « Walking Through Clear Water in a Pool Painted Black » de Cookie Mueller et le magnifique « If You’re a Girl » d’Ann Rower. Celles-ci restent parmi les œuvres de récit personnel les plus transcendantes et transgressives que je connaisse.

« Cela semble étrange de voir comment toutes les histoires embarrassantes de type féminin semblaient surgir dans mon esprit, puis dans mon écriture », confesse Rower à la première page de son livre. « … Je veux en faire une collection et l’appeler « Si tu es une fille. Lorsqu’une amie lui demande si son livre portera sur la pré-pubescence, elle se met « immédiatement sur la défensive » :

« Non, j’ai dit, … c’est, vous savez, un état d’esprit. »

Sylvère Lotringer à New York, 1992.

(Bob Berg/.)

Avec cette voix désinvolte mais aussi pointue, Rower souligne l’impulsion derrière Native Agents, que Kraus décrirait comme «une nouvelle forme de subjectivité féminine». Que cela fasse écho – ou reflète – le travail des postmodernistes faisait partie du point, une stratégie pour mettre en jeu leurs notions radicales de subjectivité en dehors des murs de l’académie. L’apothéose d’une telle esthétique est peut-être l’autofiction épistolaire de Kraus en 1997 «I Love Dick», publiée à l’origine sous le titre Native Agents et adaptée plus tard pour Amazon TV. L’ironie de ce passage, de Semiotext(e) à Amazon, bord à centre, n’a fait que valider la sensibilité de l’empreinte, son intention non seulement de brouiller mais aussi activement d’éradiquer les lignes. Théorie, récit personnel, télévision – ils faisaient tous partie du paysage culturel, disponibles pour être appropriés, mélangés, mélangés et assortis.

Lotringer l’a compris. Il considérait la création artistique comme une pratique collective dans laquelle la collaboration peut donner des résultats inattendus. Cela signifiait laisser d’autres éditer le journal : Jim Fleming, dont l’éditeur Autonomedia a distribué des livres Semiotext(e) pendant plus de deux décennies ; Peter Lamborn Wilson qui, dans son exégèse « TAZ » de 1991, a développé l’idée de la zone d’autonomie temporaire, un espace libéré (Burning Man en est un exemple) qui permet, un instant en tout cas, de reculer contre les hiérarchies de contrôle. . Les enjeux qu’ils ont contribué à faire avancer, notamment « Semiotext(e) USA » (1987) et « Semiotext(e) SF » (1989), restent grisants dans leur résistance aux conventions, leur intention d’enflammer. Kraus est devenue la co-éditrice de Semiotext(e), dans un partenariat qui a duré plus longtemps que le mariage, et en 2001, elle et Lotringer ont déménagé à Los Angeles, où ils se sont à nouveau réinventés.

Dans la foulée, j’ai perdu la trace de Lotringer, bien que de nombreux livres qu’il a édités continuent d’occuper mes étagères. Lynne Tillman, David Rattray, Eileen Myles – ces écrivains et d’autres ont changé ma façon de penser la narration et l’édition et la façon dont un artiste navigue dans le monde. On pourrait dire quelque chose de similaire de Lotringer, qui avait une imagination et une vision suffisamment larges pour les englober tous. « À ce stade », a-t-il déclaré en 2015, « le monde de l’art n’est guère différent de toute autre entreprise, sauf qu’il est plus directement lié aux finances. Il s’est créé un monde de glamour et de luxe sans égal nulle part ailleurs. Pourtant, plutôt que de désespérer, il a considéré cela comme une opportunité : « La résistance », a-t-il conclu, « commence à la maison ».

Ulin est l’ancienne éditrice et critique littéraire du Times.