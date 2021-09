Appréciez-vous l’efficacité ou la puissance du chipset de votre téléphone ?

in

Les processeurs des smartphones deviennent chaque année plus petits et plus puissants, comme vous vous en doutez. Les progrès ne sont pas toujours faciles à voir d’une année à l’autre, mais c’est clairement évident lorsque l’on compare les téléphones phares d’aujourd’hui aux appareils d’il y a quatre ou cinq ans.

Cependant, les chipsets mobiles ne sont pas tous égaux, car certains processeurs peuvent donner la priorité aux performances tandis que d’autres se concentrent sur l’efficacité. Qu’est-ce qui est le plus important pour vous ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessous.

Bien sûr, il existe de nombreux processeurs haut de gamme qui offrent beaucoup de puissance mais sont toujours capables de gagner de nombreuses heures en cas de besoin. Il convient également de noter qu’il existe d’autres facteurs qui influencent les performances et l’efficacité, tels que la capacité de la batterie, la conception du téléphone et le type de RAM/stockage. Néanmoins, nous voulons savoir lequel vous choisiriez si vous deviez absolument choisir (en supposant que tout le reste soit le même).

Vous avez autre chose à ajouter au-delà d’un vote ? Ensuite, vous pouvez partager vos réflexions via la section commentaires ci-dessous.