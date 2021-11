Apprendre à nos enfants à dire « non » est essentiel

30/11/2021 à 16h47 CET

L’ÉDUCATION EST IMPORTANTE POUR MIEUX COMMUNIQUER

Date et heure: 7 juin à 22h00 heure péninsulaire.

Cela semble paradoxal, non? Nous passons notre vie demander à nos enfants de nous écouter, pour protester contre leur rébellion, et maintenant nous intitulons un article disant qu’il est important de leur apprendre à dire non. Oui, et ce n’est pas que ce soit important, c’est fondamental. Il s’agit d’apprendre à nos enfants à exprimer leurs besoins, se fixer des limites, et tout cela sans nuire aux autres. Cette compétence est connue sous le nom d’« affirmation de soi », et elle permettra à notre fils de respecter les autres et de se respecter lui-même. Être capable de dire non et de défendre son propre point de vue, sans se soumettre ni se soumettre à qui que ce soit. l’affirmation de soi et comment enseigner cette compétence à nos enfants on va parler au programme de ce soir, mais aussi du pouvoir de la conversation, des valeurs implicites de savoir entretenir une bonne conversation (respect, empathie, patience, gentillesse & mldr;). Et, bien que la communication soit la deuxième tâche que nous effectuons le plus souvent dans la vie, après la respiration, nous prêtons peu d’attention aux deux. Probablement parce que ce sont des tâches apparemment faciles, nous les faisons sans réfléchir, avec inertie. Cependant, comme le prétendent les pratiquants de yoga, la respiration consciente est une source de bien-être et de bonheur. Il en va de même pour la communication. La communication consciente peut nous aider à résoudre la plupart des problèmes relationnels que nous avons avec les autres, y compris nos enfants. Et apprendre à nos enfants à bien communiquer les aidera aussi dans leurs relations présentes et futures.Communiquer, c’est aussi écouter, même si souvent on oublie de le faire. La communication n’est telle que si elle est partagée. Pourtant, cela demande beaucoup d’écoute. Écoute active.Que la communication soit de plus en plus importante dans tous les domaines de la vie est un signe de progrès. La qualité et la sophistication de la communication sont deux caractéristiques qui nous distinguent des autres êtres vivants. Profitons de cette qualité, utilisons-le à bon escient. Mettons-la à notre service et aidons nos enfants à l’utiliser comme un outil qui leur permet d’avoir de meilleures relations avec les autres et avec eux-mêmes.Bien communiquer est un art. Un art que nous pouvons et devons leur enseigner, et les clés pour le faire seront obtenues en le neuvième des 10 programmes de cet événement en ligne qui a la collaboration de la PONS FOUNDATION et PENGUIN RANDOM HOUSE sous le label B de BLOK.