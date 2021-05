Apprendre aux enfants à embrasser la diversité ⋆ .

Isabel Cintra

* La militante des droits civiques, poète et auteure primée Maya Angelou a dit un jour: «Il est temps pour les parents d’enseigner tôt à notre enfant que dans la diversité, il y a de la beauté et il y a de la force.» Elle croyait fermement que le monde serait meilleur si nous apprenions tous à travailler ensemble pour atteindre un seul objectif. Au cours des dix dernières années, il y a eu une augmentation exponentielle des livres pour enfants pour sensibiliser à diverses races et cultures. Un de ces auteurs qui fait la promotion de ce message est Isabel Cintra.

La lecture est une façon tellement amusante et informative d’élargir l’esprit d’un enfant en ce qui concerne la diversité du monde. L’intégration de la lecture à l’emploi du temps quotidien d’un enfant, en particulier à l’heure du coucher, est une façon créative de stimuler ses sens.

Il facilite leur capacité à apprendre, stimule leur développement social et cognitif, ainsi que leur santé émotionnelle. En tant que parents, nous avons l’opportunité incroyable d’aider à façonner les jeunes esprits et à créer des valeurs morales et des valeurs qui les aideront à s’améliorer et à améliorer le monde.

L’introduction de livres sur diverses cultures et races est encouragée pour éduquer nos enfants sur l’importance de comprendre et d’accepter les autres. La lecture augmente la conscience de l’enfant, l’appréciation et l’inclusion de diverses croyances et cultures. Notre cerveau se développe à mesure que nous mûrissons, de sorte que notre capacité à devenir des penseurs critiques peut être principalement influencée par le temps passé à lire pendant notre enfance. Selon une étude menée par les lecteurs de Fester, les enfants de la naissance à l’âge de cinq ans connaissent le développement cérébral le plus important. Il a été conclu qu’à l’âge de trois ans, environ 85% de la structure centrale du cerveau est développée. Avec ces informations, il serait raisonnable de soutenir que cette période serait idéale pour initier les enfants au concept de diversité.

Récemment, il y a eu une augmentation du nombre de livres publiés qui illustre la diversité. Dans une enquête menée par le Cooperative Children’s Book Center (CCBC) qui a été publiée en 2019, Madeline Tyner a déclaré que «malgré la croissance lente, le nombre de livres mettant en vedette des protagonistes du BIPOC (noir, ingénieux et personne de couleur) est loin derrière le nombre des livres avec des personnages principaux blancs – ou même ceux avec des animaux ou d’autres personnages. Bien qu’il y ait eu des progrès, il reste encore beaucoup à faire en matière de diversité dans la littérature pour enfants et jeunes adultes. Les livres illustrant la diversité encouragent les enfants à être perspicaces et à accepter qu’il y aura des gens qui n’ont pas nécessairement les mêmes antécédents socioculturels ou économiques qu’eux-mêmes.

L’importance et les avantages qui peuvent être tirés de la lecture ont diminué au fil des années. Nous semblons oublier comment la lecture, à un jeune âge, peut aider à modeler et façonner l’esprit des enfants tout en leur donnant des informations et en gardant leur esprit actif. Jean M. Twenge, auteur renommé et professeur de psychologie à l’Université d’État de San Diego, a déclaré que par rapport aux générations précédentes, les adolescents des années 2010 passaient la majorité de leur temps libre en ligne et moins de temps avec les médias conventionnels tels que les livres, les magazines. , ou même la télévision. Comme à chaque génération d’avancées technologiques, nous voyons où le défilement dans les médias sociaux est devenu le substitut à la lecture.

En faisant défiler YouTube, vous remarquerez peut-être qu’il y a tellement d’options parmi lesquelles choisir. Un enfant qui a soif d’apprendre est ouvert à tant de découvertes à partir de vidéos aléatoires. Comment rationaliser l’information qui est distribuée à nos enfants? Comment pouvons-nous aider à élargir leur esprit à de nouvelles possibilités et à de nouvelles idées qui peuvent élargir leur imagination et leur réflexion? Ne pas limiter leur conception de ce qu’on leur apprend à croire? La réponse reste les livres et la diversité des livres est le pont dont nous avons vraiment besoin.

Inspirée par la façon dont la lecture l’a influencée au fil des ans, Isabel Cintra, une auteure brésilienne publiée, a écrit deux étonnants romans de fiction «The Great Little Tailor» et «The Princess and the Mirror». Ces livres illustrés de couleurs vives soulignent l’importance de se renseigner sur les différentes races et cultures et à quel point la diversité peut être précieuse et belle. Les livres d’Isabel sont comme l’acier qui ouvre le pont dont nos enfants ont besoin.

Le rêve d’Isabel est d’encourager les enfants de six à douze ans à lire pour avoir une vision plus précise du monde qui les entoure. Ces livres sont destinés à donner à un enfant de couleur la possibilité de voir d’autres enfants de la même race représentés dans des contes de fées. Ils permettent aux enfants de reconnaître et de s’identifier aux personnages présentés dans le livre et de se connecter au texte à un autre niveau. C’est exactement ce dont ce monde a besoin.

Elle illustre sa vision d’une princesse enchantée à son image centrée sur un beau conte de fées avec des rois et des reines, des princes et des princesses dans «La princesse et le miroir». Ce livre est le moyen idéal pour encourager les jeunes filles de couleur à être belles et fières de leur couleur de peau et de leur culture, ainsi que d’ouvrir d’autres enfants à embrasser le monde divers dans lequel nous vivons.

À propos:

Isabel Cintra a grandi dans la petite ville de Sao Joaquim de Barra, au Brésil. Dès son plus jeune âge, elle entre dans le monde magique de l’écriture et de la littérature. Fille timide, la tête pleine de pensées, son plus grand désir était de partager avec le monde, à travers ses livres, la vision d’une princesse enchantée qui lui ressemblait. À travers ses livres d’images dynamiques, illustrés par son frère Zeka Cintra, Isabel s’efforce de faire découvrir aux enfants un monde où la diversité est précieuse et belle. Fantaisie, représentativité et diversité sont des thèmes communs dans sa production éditoriale. Elle réside actuellement à Stockholm, en Suède avec son mari et ses filles. Ses livres sont disponibles sur Amazon.

