Apprendre de Casey Stoney, chasser Chelsea et Man City, et son rêve d’Angleterre

L’international anglais Alessia Russo dit qu’elle est désespérée d’aider Manchester United à obtenir une place en Ligue des champions alors qu’elle se rapproche d’un retour à l’action.

Russo a rejoint United en provenance de Brighton et Hove Albion l’été dernier et a connu un début de vie parfait avec les Red Devils, marquant trois buts lors de ses quatre premières apparitions en Super League féminine pour le club.

Getty Russo est de retour et prêt à avoir un impact pour les Red Devils

Mais en novembre, elle a dû se faire opérer pour un problème aux ischio-jambiers à l’entraînement, ce qui signifie qu’elle a raté une grande partie de la campagne.

En son absence, United a connu une saison solide sous la direction de l’entraîneur-chef Casey Stoney et occupe actuellement la troisième place de la WSL, à seulement quatre points de son rival Manchester City, qui occupe la deuxième place de la Ligue des champions.

Mais après avoir subi un revers mineur il y a quelques semaines, l’attaquant est maintenant sur le point de faire un retour à l’action extrêmement bienvenu et son objectif principal est d’aider United à chasser City et les dirigeants actuels du WSL, Chelsea.

S’adressant exclusivement à talkSPORT, Russo a déclaré: «Les blessures ne sont pas bonnes pour personne, mais cela fait partie du football, malheureusement. Ce fut une énorme courbe d’apprentissage pour moi, je pense.

Getty Russo a intensifié sa formation avant son retour

«J’ai beaucoup appris sur mon corps, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et j’ai également essayé de me concentrer sur la meilleure façon de soutenir les filles d’une autre manière plutôt que d’être sur le terrain, ce qui, malheureusement, n’était pas possible.

«Cela a été un processus assez long, mais je le fais au jour le jour. J’ai hâte de revenir sur le terrain et d’être meilleur que moi.

«Nous nous sommes fixés des objectifs en début de saison et notre objectif était de vouloir entrer en Ligue des champions. C’est notre deuxième saison dans la ligue et je pense que nous sommes convaincus que nous pouvons le faire et c’est notre objectif tout au long de la saison et c’est ce à quoi nous travaillons à chaque session et à chaque match.

«Nous avons commencé la saison en très bonne forme et nous avons bien fonctionné, mais nous avons encore une fin de saison massive. Comme vous l’avez dit, c’est si proche en haut du tableau, donc ce sera une fin de saison vraiment excitante pour le football féminin.

Getty Russo a fait cinq apparitions dans toutes les compétitions avant qu’une blessure aux ischio-jambiers ne frappe

En tant que fan de United depuis toujours, il était évident pour Russo de rejoindre le club qu’elle soutenait quand elle était enfant l’été dernier et si sa forme de début de saison est quelque chose à passer, elle a porté son jeu à un autre niveau sous l’œil vigilant de Patron de United, Stoney.

Mais, par coïncidence, les chemins de Russo et de Stoney se sont croisés bien avant que l’attaquant ne déménage à Manchester.

« Elle [Stoney] a été incroyable », explique Russo.

«C’est incroyable d’apprendre d’une joueuse qui a vécu tout cela et qui a elle-même joué au plus haut niveau. C’est en fait assez intéressant pour moi car Casey était un défenseur central alors à l’entraînement, j’essaie de choisir un peu son cerveau et elle m’a donné des conseils sur les mouvements qu’elle n’aimait pas défendre en tant que défenseur central, ce qui m’aidera dans mon Jeu.

Getty Les chemins de Russo et Stoney se sont croisés avant de rejoindre Manchester United

«C’était formidable d’apprendre de Casey et j’ai encore beaucoup à apprendre. C’est agréable de jouer sous la direction d’un manager qui a tout vu elle-même.

«Il était une fois, nous étions tous les deux à Charlton ensemble. J’étais dans les moins de 11 ans quand Casey était avec la première équipe et je suis devenu une mascotte et il a tout simplement fonctionné que je suis sorti avec Casey. C’est cool de voir jusqu’où nous sommes tous les deux venus et en quoi le jeu féminin s’est développé aujourd’hui.

Il y a un an, Russo a transformé l’un de ses rêves d’enfance en réalité lorsqu’elle a fait ses débuts en Angleterre lorsqu’elle a remplacé Toni Duggan lors d’une défaite 1-0 contre l’Espagne à la SheBelieves Cup. En raison de blessures et de la pandémie de COVID-19, cela reste son seul et unique plafond à ce jour.

Depuis lors, beaucoup de choses ont changé avec les Lionnes, Phil Neville quittant son rôle de manager de l’Angleterre en début d’année pour occuper un poste similaire à l’Inter Miami de David Beckham en Amérique.

Getty Russo a hâte de revenir en marquant des buts pour Manchester United

Neville a été remplacée par intérim par l’ancienne internationale norvégienne Hege Riise et après avoir fait son retour à l’action très attendu, l’un des principaux objectifs de Russo est de forcer son retour dans l’équipe d’Angleterre.

« Je pense qu’être sélectionné pour l’Angleterre est un immense honneur et quelque chose en tant que petite fille dont j’ai toujours rêvé », a conclu Russo.

«Quand j’ai pu faire mes débuts cette fois l’an dernier, c’était un privilège, mais c’est mérité et non donné. C’est excitant que l’Angleterre ait autant de talent à choisir ces jours-ci. Tout le monde est en grande forme pour ses clubs. Il y a quelques semaines, il y a eu un match amical international où nous avons obtenu un excellent résultat contre l’Irlande du Nord.

«J’adorerais me remettre dans l’équipe d’Angleterre. Pour le moment, ma priorité est de revenir sur le terrain avec Manchester United et, espérons-le, de laisser cela [my form] parler. Cela fait longtemps et j’ai hâte de revenir jouer avec les filles de United.

Getty Russo vise à ajouter à la casquette anglaise qu’elle a remportée l’année dernière

«Je ne lui ai pas parlé [Hege Riise]. Je me suis concentré sur la remise en forme et le retour sur le terrain en ce moment.

«Elle a eu une carrière incroyable et c’est excitant pour l’Angleterre d’avoir un joueur aussi incroyable à leur tête. Semblable à Casey, c’est agréable de voir autant de femmes professionnelles assumer des rôles de direction. Je ne lui ai pas encore parlé, mais j’espère que cela viendra plus tard.

