Apprendre du succès des infrastructures non agricoles

Les gouvernements des États doivent cultiver un climat d’investissement propice pour aiguiser l’appétit pour les investissements du FIA et attirer les acteurs privés de l’agro-infra.

Par PK Joshi & Arabinda K Padhee

Dans une récente décision du cabinet, le gouvernement s’est engagé à renforcer l’agro-infrastructure en injectant plus de capitaux. La ministre des Finances avait également déclaré dans son discours sur le budget 2021 que le mandis de l’APMC serait renforcé, en mobilisant des fonds du Fonds pour l’infrastructure agricole (FIA). L’année dernière, sous Atmanirbhar Bharat Abhiyan, le gouvernement a annoncé l’AIF avec une dépense de Rs 1 lakh crore, à décaisser au cours des cinq prochaines années.

Dans le cadre de ce programme, le Centre finance une subvention d’intérêt de 3% et fournit une garantie de crédit pour des prêts allant jusqu’à 2 crores de roupies afin d’améliorer la viabilité de tout projet agro-infra. Initialement, le fonds était destiné aux agro-entrepreneurs, aux start-up, aux acteurs de l’agro-tech et aux groupes d’agriculteurs, qui peuvent accéder au crédit à taux d’intérêt bonifié pour la construction et la gestion d’entrepôts, de silos, de chambres froides, etc. En juillet, le gouvernement a fait le Marchés APMC éligibles à ce fonds. Contrairement aux perceptions de certains groupes d’agriculteurs selon lesquelles les nouvelles lois agricoles affaibliront les marchés de l’APMC, le gouvernement a exprimé son engagement à développer et renforcer ces marchés.

Le secteur privé peut jouer un grand rôle dans l’agro-infra, mais, en l’absence du cadre institutionnel approprié, sa participation est mitigée. Un domaine à explorer est le PPP dans l’agro-infra. L’Inde a de bons antécédents en matière de PPP dans les infrastructures non agricoles, telles que les autoroutes, les ports, les aéroports, etc. Ici, impliquer le secteur privé dans le développement et la gestion des infrastructures a apporté de nouvelles idées et technologies, l’adoption de meilleures pratiques mondiales et la génération d’importants emploi.

Par conséquent, le gouvernement doit explorer l’adoption des meilleures pratiques des PPP non agricoles pour l’agro-infra.

Le premier domaine pourrait être le développement/la modernisation des entrepôts sur les marchés de l’APMC. Des entrepôts modernes peuvent être développés, comme des parkings multicouches, entièrement automatisés et compatibles RFID. Ces entrepôts automatisés compatibles RFID amélioreraient l’efficacité du stockage et de la récupération des produits. Ceux-ci peuvent permettre le stockage même pour les petits exploitants, qui ont un excédent commercialisable modeste. Le deuxième domaine pourrait être l’agro-industrie dans les zones APMC.

La demande de produits transformés et à valeur ajoutée augmente rapidement. L’agro-industrie est un secteur en plein essor, avec une croissance de 10 % par an. Cependant, il n’a pas encore réalisé son potentiel d’augmentation des revenus des agriculteurs, d’accélération de la croissance, d’augmentation des exportations et de création d’emplois. Son développement et son renforcement sont nécessaires pour répondre aux futures demandes d’aliments transformés et réduire les pertes de denrées périssables. Le troisième domaine peut être l’expansion du transport et de la logistique réfrigérés et utilisant la chaîne du froid pour réduire les pertes pendant le transport.

La non-disponibilité des terres et la faible taille des entreprises sont signalées comme les principaux obstacles à la réponse du secteur privé. Il peut y avoir deux approches pour développer un PPP pour l’utilisation de l’argent du FIA dans ces domaines. Premièrement, suivre un modèle similaire à celui qui a été pratiqué pour la construction et la gestion des autoroutes nationales en utilisant l’approche BOT (construire, exploiter et transférer). Un modèle d’accord de concession utilisant le mécanisme VGF devrait être élaboré dans le cadre de l’AIF, en impliquant les gouvernements des États et les fonctionnaires des marchés de l’APMC.

Deuxièmement, les usines d’entreposage et de traitement peuvent se voir attribuer des terrains appropriés sur un bail à long terme avec un loyer annuel en sollicitant des offres du secteur privé en mode OMDA (Operation, Management and Development Agreement), comme cela a été fait pour le développement et la gestion de l’aéroport. La même chose peut être adaptée pour développer le transport réfrigéré et activé par la chaîne du froid.

L’agriculture doit tirer les leçons des exemples de réussite dans d’autres secteurs pour devenir plus attrayante, compétitive et gratifiante. Les gouvernements des États doivent cultiver un climat d’investissement propice pour aiguiser l’appétit pour les investissements du FIA et attirer les acteurs privés de l’agro-infra.

Respectivement, ancien directeur, Bureau Asie du Sud, IFPRI, et directeur de pays (Inde), ICRISAT Les opinions sont personnelles

