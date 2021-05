Apprendre en faisant: aider les ingénieurs à gagner et à mieux apprendre

Ses deux co-fondateurs, Suryanarayanan P et Sarangarajan V Iyengar, remarquent que le scénario de l’enseignement de l’ingénierie en ligne a radicalement changé au cours des dernières années.

Rencontrez Rupesh, un étudiant ingénieur intelligent et dynamique qui a développé un drone de plantation d’arbres. Étudiant à Skyll-Linc (startup edtech basée à Chennai), il a conçu avec succès un hexacoptère pour plantation libre qui aide à résoudre les problèmes de changement climatique. Ce projet peut restaurer les forêts et les terres nues en un court laps de temps de 5 à 10 ans. Il contribue également au processus de séquestration du carbone naturellement.

En utilisant les gousses au lieu d’un jeune arbre comme dans la méthode traditionnelle, ce drone peut aider à accélérer le processus de plantation d’arbres de plus de 10 fois et à réduire le coût global, dit le fier réalisateur.

Passez à Aakash PP et Kushagra Kashyap (ingénieurs du support technique), deux autres étudiants Skill-Lync qui ont produit une voiture de véhicule électrique à part entière en moins de quatre mois (sous la direction d’experts du secteur de Renault Nissan (Inde et Japon) , Mercedes Benz (Inde et Allemagne) et Scania Suède. En règle générale, le temps mis par un équipementier d’origine (OEM) pour développer un BiW entièrement fonctionnel / productible se situe entre 2,5 et 3 ans. Ces deux personnes ont suivi le cours de certification de maîtrise Skill-Lync sur conception et développement de BIW automobile, qui est un cours d’ingénierie d’une durée de 6 à 8 mois.

Il y a un autre projet intéressant conçu par les étudiants de Skill-Lync utilisant l’air de prélèvement d’un avion pour soigner la piste gorgée d’eau. Fondamentalement, il s’agit d’un système technologique qui éliminera temporairement l’eau de la piste afin que les roues d’un avion puissent entrer en contact direct avec la piste pour éviter l’aquaplanage. En cela, l’avion utilisera son propre air de purge pour éliminer l’eau près des pneus.

Ce ne sont là que quelques exemples récents de projets développés par des étudiants inscrits à Skill Lync. En termes simples, il s’agit d’une plate-forme d’apprentissage en ligne qui vise à révolutionner la formation en ingénierie en comblant l’écart de compétences entre les étudiants et l’industrie, suivie d’un cours organisé en partenariat avec des experts du secteur et en assurant un équilibre entre l’exposition pratique et les théories fondamentales.

Avec environ 1,5 million d’étudiants en génie diplômés chaque année et un manque de compétences pratiques et à jour possédées par les nouveaux diplômés, Skill Lync a pour mission de combler ce fossé entre une éducation de qualité et un apprentissage pratique et en temps réel. Ses deux co-fondateurs, Suryanarayanan P et Sarangarajan V Iyengar, remarquent que le scénario de l’enseignement de l’ingénierie en ligne a radicalement changé au cours des dernières années. Les méthodes traditionnelles d’enseignement des cours d’ingénierie ont été remplacées par les nouvelles méthodes technologiques telles que l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, etc., et les étudiants deviennent aptes à l’utilisation de la technologie dans leur éducation.

Cette startup edtech permet aux étudiants de travailler sur des projets pratiques à l’aide de logiciels / outils de calcul orientés vers l’industrie comme ANSYS, MathWorks, Converge, GT-Suite et bien d’autres. Avec un succès démontré, les cours à la demande de Skill-Lync combinés à un modèle de support en ligne en direct ont atteint un taux d’achèvement des cours de 78%.

«Notre objectif est de fournir aux étudiants un accès à des compétences techniques approfondies qui leur donneraient une bonne exposition aux problèmes liés à l’industrie et à la manière dont ils sont résolus», déclare Suryanarayanan P, co-fondateur et PDG de Skill-Lync. «Nous voulons nous assurer que les étudiants sont exposés à toutes les compétences techniques que les industries recherchent / recherchent. Cet ensemble de cours d’introduction permet aux ingénieurs de se faire une idée claire du domaine dans lequel ils doivent se spécialiser lorsqu’ils entrent dans leur carrière professionnelle. La bonne utilisation des technologies numériques peut grandement contribuer à atteindre les objectifs fixés par le gouvernement. »

Selon Sarangarajan V, l’autre co-fondateur: «Au cours des quatre années de leur formation, les étudiants en génie sont exposés à un cursus dépassé et totalement théorique. L’accent n’est pas mis sur les applications pratiques. Les cours Skill-lync sont conçus pour combler cette lacune. Nos cours sont organisés par des experts de l’industrie en fonction des besoins de l’industrie et guidés par un apprentissage basé sur des projets. Les cours Skill-lync donnent aux étudiants l’occasion d’apprendre les dernières technologies demandées comme les véhicules électriques et la conduite autonome. »

