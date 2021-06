“Apprendre la véritable histoire de ce pays vous briserait” ⋆ .

Je ne me souviens plus où j’ai lu cette citation. Je pense que c’était un commentaire à un article de presse sur Twitter.

Cela a été dit d’une manière factuelle, donc je ne suis pas tout à fait sûr si la personne qui fait le commentaire était déjà au courant de l’histoire raciale du pays, ou simplement en train d’apprendre à quel point cela peut être horrible.

Je suis reconnaissant pour toute la couverture médiatique du massacre de Tulsa. En même temps, il y a une partie de moi qui veut crier sur les toits que ce n’est que la pointe de l’iceberg.

Le bombardement coordonné depuis le ciel distingue Tulsa, car c’était la première fois qu’un bombardement aérien était utilisé contre des civils sur le sol américain. (Que ce soit la seule fois dépend de ce que vous pensez de l’attentat à la bombe de MOVE à Philadelphie en 1985.)

Tant d’actes brutaux de terreur suprémaciste blanche ont eu lieu dans tant de villes. Ce serait de notoriété publique dans un autre pays avec un autre type de système scolaire. J’essaie de poster avant minuit, donc je ne fournis pas de liens. Certains d’entre vous reconnaissent tout ou partie de ces noms. Tout le monde peut les consulter :

Émeutes du projet de New York (1863)

Memphis, Tennessee (1866)

Camille, Géorgie (1868)

Opalousas, Louisiane (1868)

Colfax, Louisiane (1873)

Carrollton, Mississippi (1886)

Thibodaux, Louisiane (1887)

Wilmington, Caroline du Nord (1898)

Atlanta, Géorgie (1906)

Springfield, Illinois (1908)

Est de Saint-Louis (1917)

Été rouge 1919 :

Elaine, Arkansas

Comté de Jenkins, Géorgie

Milan, Géorgie

Millen, Géorgie

Comté de Putnam, Géorgie

Chicago, Illinois

Corbin, Kentucky

Mâcon, Mississippi

Knoxville, Tennessee

Washington DC

et bien d’autres encore

Tulsa, Oklahoma (1921)

Rosewood, Floride (1923)

Et ce ne sont là que quelques-uns des événements les plus importants qui se sont produits dans les villes et les grandes villes. Personne ne saura jamais les innombrables actes de violence destructrice de quartier qui ont eu lieu dans les petites villes et les zones rurales, où une petite enclave de personnes verrait soudainement leurs maisons détruites pour les punir d’avoir voté, ou les empêcher de s’inscrire pour voter, ou les empêcher de rivaliser avec les Blancs pour des emplois rares, ou simplement de garder la population noire effrayée par principe, parce que les Blancs étaient furieux de voir les Noirs heureux, ou prospères, ou possédant des biens, ou vivant de manière indépendante.

Ces incidents ont de nombreux éléments en commun : Le nombre de morts est minimisé. Rapports de police falsifiés. Peu de gens sont prêts à appeler un massacre un massacre. La torture avait pour habitude d’obtenir des aveux selon lesquels les Blancs « prouvaient » n’avaient pas déclenché la mêlée. Il est interdit aux journaux de publier des articles factuels. Des fosses communes anonymes. Des hommes et des femmes menacés de torture et de mort s’ils racontaient à des « étrangers » ce qui s’était passé. Les bibliothèques purgées des périodiques qui osaient dire la vérité. Des lois ont été adoptées interdisant aux enseignants de mentionner ces événements dans les écoles publiques.

Et pourtant… l’histoire orale du peuple a prévalu.

Les rares survivants, qui se sont échappés pour raconter l’histoire, ont fui vers d’autres États porteurs d’une histoire vivante. Les proches des personnes décédées ou disparues demandaient avec empressement des nouvelles aux voyageurs et prenaient soin de se souvenir de toute bribe d’information qui pourrait être transmise. « Vous avez des parents en Louisiane ? Avez-vous des nouvelles d’un homme nommé Xxx Xxxxxx ? Nous n’avons plus de nouvelles de lui depuis les derniers troubles là-bas.

La douleur constante d’être négligé, rejeté et incrédule par la culture majoritaire pendant des décennies et des générations a créé une colère inextinguible chez certains, une détermination à s’élever au-dessus chez d’autres et de nombreuses personnes ont réussi à maintenir ces deux sentiments sous tension. Je ne cautionne pas la violence, mais je comprends.

Si vous êtes quelqu’un pour qui la nouvelle de Tulsa est assez récente et que vous pensez toujours à quel point c’était horrible, sachez qu’il y a des poches de Noirs qui ont porté ces dates d’anniversaire dans leur cœur comme des meules. Même ceux d’entre nous qui n’ont entendu parler des horreurs que de seconde ou de troisième main, parce que grand-père l’a entendu comme un petit garçon de sa grand-mère quand elle était vieille et grise, ont un respect pour les aînés qui ont enduré et survécu ces jours qui ne peuvent pas être mesuré.

Et ce ne sont que les récits des massacres et du Klan et du contrecoup blanc APRÈS l’histoire orale des histoires sur l’esclavage. Certaines de ces histoires sont trop horribles pour être racontées, sauf à voix basse : « Nous ne savons pas grand-chose à part le nom de l’endroit où elle a travaillé. L’arrière-grand-mère se taisait chaque fois que nous le demandions. Elle n’a jamais voulu en parler à qui que ce soit.

Je ne suis pas assez au courant pour même commencer à dire quoi que ce soit sur les nombreux massacres d’hommes, de femmes et d’enfants amérindiens. Certaines ont été faites par et pour le gouvernement fédéral, et d’autres ont été faites par des colons qui ont simplement décidé qu’ils voulaient voler des droits miniers ou des droits d’eau ou d’autres ressources naturelles de la terre. C’est un journal que quelqu’un d’autre devra écrire.

Mais ce que je demande, c’est un certain respect pour tous ceux qui ont préservé l’histoire orale, la transmettant de père en fils et de mère en fille. Ils le portent dans leurs os brisés, dans leurs cauchemars fiévreux, dans leurs cœurs dilatés, dans leur hypervigilance et leur profonde méfiance qu’ils ont méritées à leurs dépens.

Certains d’entre nous parviennent même à aimer encore ce pays, parviennent encore à garder espoir malgré tout. Certains d’entre nous tirent même leur force des horreurs auxquelles les gens ont survécu avant nous. Savoir que nos ancêtres ont traversé des moments encore plus difficiles signifie que nous n’avons pas le droit d’abandonner à l’avance ou de sombrer sans combattre. Tout le monde ne réussit pas à faire face au stress de manière saine, mais la survie est la survie et un objectif louable, quel qu’en soit le coût. Certains ont transformé leur colère en musique et d’autres formes d’art, d’autres en marche et en militantisme, d’autres en persévérance tranquille. La survie est la survie est la survie.

Des jours comme ceux-ci, nous reconnaissons la douleur, nous pleurons les morts et honorons les survivants.

Ils connaissent la véritable histoire de ce pays. Par miracle, il ne les a pas brisés.

*

Les grands débatteurs (2007)

*

Kimberly Jones (2020)

*

Viola Fletcher témoigne devant le Congrès (2021)

*

un extrait de Blood on Black Wall Street (2021)

*

De nombreux témoignages oculaires de Tulsa ici

