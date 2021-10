Apprendrons-nous ce qui est arrivé à Rose Roy ?

Succession La saison 3 est en cours sur HBO, et lors de notre re-regarder la saison 2, l’un des grands mystères de la série est apparu. Bien qu’il ne soit pas étrange que les membres de la famille Roy gardent des secrets les uns des autres et des parties extérieures, il y a un sujet qui semble être un autre type de secret. La famille refuse de parler de Rose Roy, la défunte sœur de Logan Roy (Brian Cox) et Ewan Roy (James Cromwell). Alors, que lui est-il arrivé ?

Le sujet de Rose et de sa mort se présente pour la première fois dans la saison 2, épisode 8, « Dundee ». Les Roy retournent à Dundee, en Écosse, où Logan et ses frères et sœurs ont grandi. Logan est là pour être honoré tout en faisant un voyage dans le passé, en visitant des lieux de sa jeunesse. Cependant, un aspect de son passé qu’il ne veut pas revisiter est Rose.

Alors que Rhea Jarrell (Holly Hunter) se prépare pour un toast, le fils de Logan, Kendall Roy (Jeremy Strong), la prépare à échouer et à offenser Logan. Il dit à Rhea d’évoquer « sa sœur Rose qui n’est plus avec nous » parce que le magnat des médias « pourrait apprécier cela ». Lorsque Rhea prononce le nom de Rose, Logan est visiblement affecté et pose son verre.

Rose apparaît plus tard dans l’épisode quand Ewan confronte son frère à propos de ses méfaits en tant que chef d’une méga-entreprise. Il note que Logan se blâme apparemment pour la mort de Rose. « Toutes ces années à te blâmer pour Rose. Ce n’était vraiment pas de ta faute », dit Ewan. Ceci, cependant, c’est de votre faute. Cet empire de s—. »

Le sujet de Rose n’a pas été soulevé depuis. Cependant, nous nous demandons si nous en apprendrons plus dans la saison 3. Après tout, Logan et Kendall vont se faire la guerre pour le contrôle de l’entreprise. Cette partie bouleversante du passé de Logan pourrait-elle être révélée alors que la saleté est creusée contre lui? Nous devrons simplement continuer à regarder la saison 3 de Succession pour le savoir. De nouveaux épisodes sont diffusés chaque dimanche à 21 h HE. En plus d’être diffusés en direct sur HBO, les épisodes sont également diffusés sur HBO Max, à partir de la même heure. Les fans qui cherchent à rattraper la comédie dramatique acclamée peuvent également diffuser tous les épisodes précédents sur HBO Max.