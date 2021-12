Apprenez à connaître la famille Dutton dans les premières photos du spin-off de « Yellowstone »

La série prequel de Yellowstone 1883 fait enfin ses débuts sur Paramount + dans deux semaines, et la plate-forme de streaming a publié les premières photos de la série le mois dernier pour présenter les nouveaux personnages aux fans. Bien que la liste des personnages comprenne des membres de la famille Dutton que nous n’avons jamais rencontrés auparavant, ils sont interprétés par deux des plus grandes stars de la musique country au monde. Le couple réel Tim McGraw et Faith Hill incarnent les ancêtres de John Dutton de Kevin Costner.

1883 est le premier spin-off de Yellowstone et met en vedette McGraw dans le rôle de James Dutton et Hill dans le rôle de sa femme, Margaret Dutton. Le spectacle a été créé par Taylor Sheridan, l’écrivain nominé aux Oscars derrière Hell or High Water et co-créateur de Yellowstone. Il suit le déménagement de la famille Dutton du Texas alors qu’ils cherchent le succès dans le Montana. Comme les téléspectateurs de longue date de Yellowstone le savent, ils ont dû réussir pour que John supervise l’un des plus grands ranchs des États-Unis. Mais comment Yellowstone/Dutton Ranch est-il devenu si grand ? C’est ce que 1883 aidera à expliquer.

La série met également en vedette Isabel May dans le rôle d’Elsa, la fille des Duttons, et Audie Rick, dans la version plus jeune du père de John, John Dutton Sr. (Dabney Coleman a joué le rôle dans l’épisode de la saison 2 de Yellowstone « Sins of the Father ».) Sam Elliott stars en tant que Shea Brennan, un vétéran de la guerre civile et maître de wagon qui conduit les Dutton et d’autres familles au Montana. Billy Bob Thornton a également un rôle clé en tant que US Marshal Jim Courtright. Le premier épisode de 1883 sera diffusé sur Paramount+ le dimanche 19 décembre. Faites défiler pour jeter un œil à la distribution de 1883.

Sam Elliott dans le rôle de Shea Brennan

(Photo : Emerson Miller/Paramount+)

Alors que de nombreux spectacles utilisent aujourd’hui des effets spéciaux, Sheridan ne voulait pas le faire en 1883. Au lieu de cela, le spectacle a une qualité vécue, grâce au véritable travail de localisation au Texas et à l’attention portée aux détails sur les costumes et les décors. « Je vais filmer ces coins du monde que les gens n’ont pas vus », a déclaré Sheridan à Entertainment Weekly en novembre. « Le public d’aujourd’hui est tellement expérimenté. Ils ont tellement vu, donc déplacer le public devient de plus en plus difficile. C’est incroyablement cher et très difficile. Mais nous pouvons le faire comme John Ford l’a fait. Quand vous avez besoin de 50 wagons, tu vas voir 50 [real] chariots. »

précédentsuivant

Tim McGraw dans le rôle de John Dutton

(Photo : Emerson Miller/Paramount+)

Ce n’est pas la première fois que les fans de McGraw le voient jouer. Il a eu des rôles dans Friday Night Lights et The Blind Side. Cependant, c’est la première fois qu’il joue avec Hill, dont les propres crédits d’acteur incluent Dixieland et The Stepford Wives. « Pour voir ma belle femme à cheval, tirer avec des armes à feu et avoir de la saleté sur le visage, je reste assis avec admiration. C’est une femme forte, de toute façon », a déclaré McGraw à EW. « Taylor m’a dit très tôt: » Mec, tu vas juste monter sur ce cheval. Tu n’as peur de rien. » J’ai dit : ‘J’ai peur d’une chose. Elle est juste là-bas.' »

précédentsuivant

Faith Hill en tant que Margaret Dutton

(Photo : Emerson Miller/Paramount+)

La famille Dutton rencontrera également des Amérindiens au cours de leur voyage. Graham Greene, qui a remporté une nomination aux Oscars pour sa performance dans Costner’s Dances with Wolves, jouera le rôle de Spotted Eagle, un aîné Crow qu’ils rencontrent et raconte à James Dutton à propos de Paradise Valley, rapporte Variety. Greene a également travaillé avec Sheridan sur Wind River.

précédentsuivant

Isabel May dans le rôle d’Elsa Dutton

(Photo : Emerson Miller/Paramount+)

Alors que May est l’une des plus jeunes stars de la série, elle n’est pas une nouvelle venue à la télévision. Elle a auparavant joué dans Alexa & Katie de Netflix dans le rôle de Katie Cooper. Elle a également eu un rôle récurrent dans Young Sheldon de CBS dans le rôle de Veronica Duncan. Audie Rick, qui incarne son frère à l’écran en 1883, fait ses débuts dans la série.

précédentsuivant

Le casting de soutien

(Photo : Emerson Miller/Paramount+)

Le casting de 1883 comprend également Marc Rissmann, Eric Nelsen, James Landry Herbert, Dawn Oliveri, Emma Malouff, Anna Fiamora, Nicole Galicia, Stephanie Nur, Amanda Jones, Noah Le Gros et Martin Sensmeier. Sensmeier avait auparavant un petit rôle à Yellowstone en tant que physiothérapeute, mais il a un rôle plus important en 1883 en tant que guerrier amérindien.

précédentsuivant

Shea Brennan mène le train des wagons

(Photo : Emerson Miller/Paramount+)

Alors que 1883 est lancé sur Paramount+, la série principale de Yellowstone est au milieu de sa quatrième saison. De nouveaux épisodes sont diffusés le dimanche à 20 h HE sur Paramount Network. Les trois premières saisons de Yellowstone sont disponibles en streaming sur Peacock. Sheridan a également créé le maire de Kingstown de Jeremy Renner, une autre série Paramount +. Les nouveaux épisodes du maire de Kingstown sont publiés le dimanche.

précédent