Apprenez à connaître le quartier où Thalía a vécu son enfance

Thalía : Apprenez à connaître le quartier où elle a vécu son enfance !

Aujourd’hui, le célèbre chanteuse et l’actrice mexicaine Thalía a de grandes propriétés, cependant, il n’en a pas toujours été ainsi, car sa vie était très différente de petite, nous vous dirons donc comment il a vécu pendant cette étape.

Récemment, la belle chanteuse de ‘Amor a la Mexicana’ a rappelé quelques moments qu’elle a vécus dans le ‘quartier’ de Santa María la Ribera.

La vérité est que Thalía est l’une des chanteuses les plus populaires au monde, cependant, cela n’a pas empêché de ne pas se souvenir de ses origines, puisqu’elle a récemment partagé une série de photographies pour garder à l’esprit les moments qu’elle a vécus à Mexico. concerne le quartier de Santa María la Ribera.

Le quartier est situé près du cœur de Mexico dans la mairie de Cuauhtémoc, selon les informations de la page ‘alcaldiacuahtemoc.mx’.

Il est bordé au nord par la Colonia Atlampa, depuis l’Avenida Ricardo Flores Magón, au sud par la Colonia San Rafael, par l’Avenida Ribera de San Cosme, à l’est par la Colonia Guerrero et à l’ouest par la Colonia Agricultura et le Casco de St Thomas » .

Il est à noter que ce fut le premier quartier qui eut tous les services d’un lotissement : marché, école, parc et église.

En effet, le Centre Mascarones était autrefois le siège de la Faculté des Philosophies et des Lettres, aujourd’hui c’est l’Ecole Nationale des Langues, de la Linguistique et de la Traduction ».

Le quartier où Thalía a grandi comprend le musée de géologie de l’UNAM, le musée de l’université Chopo, le kiosque Morisco et l’Alameda de Santa María la Ribera.

L’actrice de María la del Barrio, a partagé sur son compte Instagram, quelques souvenirs qu’elle a vécus à cette époque.

Ce Kiosco Morisco se trouvait à l’Alameda dans mon quartier, où chaque week-end je faisais du vélo, nous faisions un pique-nique sur l’herbe et nous mangions des sucettes glacées à la vanille et des raisins secs au coin de la rue. Ce sont des souvenirs si vivants et merveilleux de mon enfance dans mon merveilleux quartier, Santa María La Ribera ! ».