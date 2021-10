Apprenez à connaître le quatuor de jeunes du Bayern Munich qui s’est entraîné avec l’équipe première lors de la dernière pause internationale

Les trêves internationales représentent toujours un bon moment pour les clubs de donner aux jeunes joueurs une chance de s’entraîner avec l’équipe première.

Avant que les discussions sur COVID-19 ne fassent (encore) fureur, le manager du Bayern Munich Julian Nagelsmann a appelé quatre jeunes joueurs dans les premières séances d’entraînement de l’équipe. Bild a compilé une pièce de type « Apprendre à connaître… » avec quelques notes de base sur les jeunes :

Grant-Leon Mamedova (18 ans) : L’attaquant Espoir ! Arrivé chez les U-16 de Dortmund en 2018. Prolongé en avril jusqu’en 2023. L’Allemand-Arménien a marqué trois fois en quatre matchs en Bundesliga U19. Déjà deux courtes missions avec les amateurs.

Justin Janitzek (17 ans) : Vient de signer un contrat jusqu’en 2024 ! Le défenseur central est le capitaine des U19, mesurant 1,92 mètre et gaucher. L’international allemand U18 est venu du VfB Stuttgart en 2018. Le patron du campus Holger Seitz (47 ans) s’extasie: « Justin est l’un des meilleurs talents de sa classe à son poste. »

Lucas Copado (17 ans) : Type d’attaquant plus petit et agile — comme son père Francisco. Petit-fils de l’ancien joueur du Bayern Anton Schrobenhauser (66). Neveu du directeur sportif Hasan Salihamidzic (44 ans). Signé jusqu’en 2024 ! Après un pouce cassé, cinq matches de saison pour le Bayern II (un but, deux passes décisives) et deux pour les U19 en UEFA Youth League. Joue avec Janitzek dans le DFB-U18. Nagelsmann se soucie beaucoup de Copado.

Manuel Kainz (19 ans) : L’homme de 1,90 mètre porte le même prénom que le capitaine Neuer et se trouve également dans la grille. Contrat jusqu’en 2022. Venu en 2015 du SC Eintracht Freising (à 44 km), est passé par les équipes de jeunes sur le campus et est avec les amateurs depuis l’été. Kainz était dans le but à quatre reprises dans la Regionalliga Bayern, y affrontant le mini-nouveau Christian Früchtl (21 ans) et Lukas Schneller (19 ans). En raison de la blessure de Sven Ulreich (33/ déchirure ligamentaire au genou droit) à Nagelsmann, il est actuellement souvent le troisième gardien derrière Früchtl.