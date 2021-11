Apprenez à connaître les nominés des artistes latins aux People’s Choice Awards 2021

Écoutez, fans de musique latine : c’est l’heure de voter !

Les People’s Choice Awards 2021 approchent à grands pas et cette année, les catégories étoilées regorgent de talent et de style.

Pour la catégorie Artiste latin de 2021, les nominés de cette année ont continué à réclamer et à redéfinir leurs positions dans le reggaeton, la musique trap et au-delà, rendant la compétition plus féroce que jamais. Les huit étoiles nominées cette année sont Anuel AA, Mauvais lapin, Becky G, Papa yankee, J. Balvin, Karol G, Maluma et Natti Natacha.

Outre la musique, ces superstars latines se sont taillé leur propre pouvoir de rester des stars grâce à une mode à risque et à la rupture des stéréotypes au sein du genre lui-même. Ces artistes inspirants ont de grands talents mais un cœur encore plus grand et touchent des fans internationaux, non seulement dans les pays hispanophones, mais dans le monde entier.

Alors, qui voyez-vous porter la couronne de l’artiste latino-américain du choix du public 2021 ? Le choix vous appartient.

Faites défiler la galerie ci-dessous pour tout savoir sur les artistes latins emblématiques qui prennent d’assaut le monde.