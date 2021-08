Apprenez à jouer à Windjammers 2 avec cette leçon pratique

in

En 2018, Dotemu a apporté le classique multijoueur Coupe-vent back, réédité avec des plaisirs modernes tels que le jeu en ligne et les classements. La suite, sans surprise appelée Coupe-vent 2, est maintenant, espérons-le, relativement proche de la sortie.

Il entre en version bêta ouverte cette semaine sur Steam et PlayStation 4/5, alors pour célébrer, il y a une vidéo intéressante qui nous présente les bases et quelques techniques avancées. Échangez les boutons PlayStation contre des équivalents Nintendo ABXY et vous apprendrez tout à ce sujet dans la vidéo ci-dessus.

Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de nuances et de stratégies à maîtriser, et nous sommes certainement fans du nouveau look de la suite par rapport au classique original.

La dernière fois que nous en avons entendu parler est toujours prévue pour 2021, nous espérons donc que les détails complets de la sortie seront bientôt disponibles.