Apprenez à produire votre propre musique en devenant un maître Ableton

Apprendre à écrire et produire votre propre musique n’a plus de frais de couverture énormes avec l’ensemble complet Ableton Live 11 Music Production Essentials. Ce forfait comprend 11 heures de formation et est maintenant en vente pour seulement 36 $.

Ableton Live 11 est le programme musical et audio qui possède toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour écrire, créer et éditer votre propre musique. Cet ensemble plonge profondément dans le logiciel pour vous enseigner tous les trucs et astuces dont vous avez besoin pour réussir. Vous aborderez des sujets tels que l’arrangement de la musique, l’ajout de battements de batterie, la distorsion et la réverbération, l’enregistrement sonore et bien plus encore. Vous aurez même des leçons de théorie musicale et comment inverser ou étendre des accords pour produire un son distinct et divertissant.

Enseigné par le producteur de musique Tomas George, vous pourrez profiter des années d’expérience de Tomas dans le domaine de la musique pour créer des morceaux et des albums incroyables. Avec des milliers d’étudiants sur des sites comme Skillshare, Tomas George a une réputation bien méritée d’excellence dans l’enseignement de la musique.

Cette vente sur The Complete Ableton Live 11 Music Production Essentials Bundle ouvre les portes de la production musicale avec la suite logicielle Ableton, et elle est parfaite pour les professionnels, les amateurs et les amateurs. Pour seulement 36 $ , vous aurez accès à vie à cet ensemble d’apprentissage.

Prix ​​sujet à changement

Ce contenu est de notre partenaire StackCommerce. GameSpot peut obtenir une part des revenus si vous achetez quelque chose présenté sur notre site.