Apprenez des faits amusants sur Bob Melvin, le nouveau directeur des Padres

Les Parents de San Diego surpris par la nouvelle que Bob Melvin Sera votre directeur Pendant 3 saisons, ce n’était pas ça que les fans avaient comme favori dans la MLB.

Et non, ce n’est pas un manager recrue ou quelqu’un qui va diriger une équipe aussi talentueuse que les Padres de San Diego, Melvin a un excellent bilan.

Faits que vous devez savoir sur sa carrière.

Melvin a joué 10 saisons dans les majors en tant que receveur de 1985 à 1994, il a joué pour les Yankees de New York, les Tigers de Detroit, les Giants de San Francisco, les Red Sox de Boston, les Orioles de Baltimore, les Royals de Kansas City et les White Sox de Chicago. . Bob a d’abord été éclaireur pour les Brewers en 1996, jusqu’à ce qu’il devienne manager, il a commencé à entraîner dans la MLB à partir de 2003 avec les Mariners de Seattle, 2004 avec les Diamondbacks de l’Arizona et de 2011 à 2021 avec les Athletics d’Oakland. Bob Melvin a été élu 3 fois meilleur manager de l’année, à vie il compte 156 victoires et 168 défaites, 481 pour AVG à gagner des matchs, il faut préciser qu’il était dans la reconstruction des Oakland Athletes. Il mesure 6’4, 200 livres et 60 ans.

Les Padres de San Diego ont interviewé Luis Rojas, Mike Schmilt, Ozzie Guillen et ont également « pincé » Ron Washington, parmi d’autres vétérans qui entraînent d’autres équipes de la MLB, ils ont finalement opté pour Melvin.