Apprenez-en plus sur vous-même avec des tests ADN à prix réduit sur Amazon

Il ne fait jamais de mal d’être informé. Découvrir ce qui est différent dans notre corps et ce qui le compose peut être intéressant mais aussi salvateur. Vous pouvez aller au bureau de votre médecin et il peut effectuer des analyses de sang, mais cela peut coûter beaucoup d’argent. À la maison tests ADN sont un autre moyen d’obtenir les informations que vous souhaitez.

Avec des tests ADN que vous pouvez utiliser dans le luxe de votre maison, ils peuvent proposer des solutions à vos problèmes. Mais ils vous obligent généralement à dépenser beaucoup d’argent. Heureusement, sur Amazon en ce moment, vous pouvez économiser beaucoup d’argent. Cela vous sera sûrement utile pendant les vacances. Voici les meilleures offres sur tests ADN chez Amazon en ce moment.

Tests ADN de 23andMe

23andMe Ancestry + Traits Service sur les écrans. Source de l’image : 23andMe/Amazon

Commencez par le début avec le 23andMe Ascendance + Service de traits. Ces tests ADN vous offrent la composition de votre ascendance, vous permettant de découvrir les origines de votre ADN. Il vous dit d’où vous venez dans le monde. Vous en apprendrez plus sur les générations précédentes et d’où elles descendent ainsi que sur l’ethnicité. Il vous permet également d’opter pour des parents ADN, vous mettant en contact avec vos proches qui ont également le service.

Vous allez explorer les détails de votre ascendance pour voir comment certains membres de la famille se sont retrouvés où. Voir les segments de chromosomes qui se chevauchent entre vous et vos correspondances pour vous aider à trianguler de nouveaux parents. Il expliquera également comment votre ADN affecte vos préférences gustatives et olfactives. Votre capacité à correspondre à la hauteur musicale est affectée par votre ADN.

Tout cela se trouve sur une plate-forme privée et sécurisée, vous n’avez donc pas à vous soucier de vos données. Vos traits et votre ascendance sont à connaître et à vous de décider combien vous voulez partager. Si vous l’achetez maintenant, vous économiserez 20 %. Obtenez-le pour seulement 79,99 $.

Obtenez plus d’informations pour votre santé

Avec plus d’informations sur votre santé, le 23andMe Health + Service d’ascendance vous donne un test ADN génétique personnel. Cela vous permet de connaître vos gènes. Vous apprendrez comment la génétique peut influencer vos chances de développer certaines conditions ou si vous en avez hérité. Les caractéristiques d’ascendance et de trait vous permettent de tracer votre arbre généalogique. Il peut correspondre à votre ADN de 2 000 régions pour en savoir plus sur vos ancêtres.

Les rapports de prédisposition en matière de santé sont utilisés pour vous aider à voir ce que vous pourriez ressentir à l’avenir. Vous recevrez également des rapports de bien-être. Vous profiterez d’informations sur la santé en plus de tout du service Ancestry + Traits. Cela ne représente actuellement que 129 $, ce qui vous fait économiser 70 $.

Encore plus d’infos

Fonctionnalités du service 23andMe Health + Ancestry. Source de l’image : 23andMe/Amazon

Il y a plus de tests ADN à regarder. Si vous voulez plus que les deux options précédentes, le Pack d’abonnement premium 23andMe est également à prix réduit. Cela vous fournit les services complets Santé + Ascendance et Traits + Ascendance. Mais il vous offre également des rapports et des fonctionnalités premium. L’abonnement d’un an comprend un accès exclusif à des informations sur l’ADN pour vous aider à en savoir plus sur votre santé. Ils vous sont livrés tout au long de l’année civile.

Vous pouvez également conserver l’accès à ces rapports grâce à la cotisation annuelle. Les informations premium sur l’ADN vous aident à rester proactif dans votre parcours de santé et de bien-être. Cela apprend votre ADN en collectant votre salive. Vous économiserez 90 $ si vous vous dépêchez et obtenez ceci pour seulement 139 $. Apprenez-en plus sur vos ancêtres et votre ADN avec 23andMe.

