Apprenez l’astuce des bobines Instagram que tout le monde utilise

Comme nous vous l’avons déjà dit à maintes reprises, les réseaux sociaux regorgent de vidéos virales et nouveaux défis à faire. Parmi eux, vous en avez sûrement vu un dernièrement dans lequel, avec une musique de fond, une série de photos ou de vidéos sont lues très rapidement. Si tu veux apprenez à faire ce tour musical pour vos bobines, aujourd’hui, nous vous montrons étape par étape.

Un nouveau tour musical qui le frappe sur des bobines

Comme nous vous l’avons déjà dit, Instagram et les autres réseaux sociaux regorgent de vidéos virales que tout le monde partage. Selon le moment, il y a des occasions où une certaine nouvelle chorégraphie devient à la mode, faisant une blague à votre ami ou, comme c’est le cas, une vidéo de compilation.

Concrètement, ce nouveau défi consiste en une petite partie introductive qui est généralement une vidéo de quelques secondes seulement qui débouche sur une succession de photographies qui changent très rapidement. Pour être exact, il s’agit d’un total de 27 photos ou vidéos qui ne durent qu’une demi-seconde entre l’un et l’autre.

Au final, c’est devenu le défi que de nombreux créateurs de contenus utilisent pour différentes choses : un résumé de leur dernier voyage, un échantillon (en parlant de photographes professionnels) de leurs meilleurs clichés, le souvenir d’un moment d’émotion, etc.

Comment faire la bobine de 27 photos

Mais bon, ceci dit, on passe à l’essentiel de cet article : comment faire la bobine des 27 photos. Bien que cela puisse sembler une vidéo compliquée à faire, la vérité est qu’elle a un peu une astuce.

La première chose à faire est de sélectionner la musique. Pour ce faire, comme c’est l’une des chansons les plus populaires sur les bobines, ce ne sera pas trop compliqué :

Vous pouvez choisir de Feuilleter un peu dans la section « Reels » sur Instagram et vous finirez par tomber sur une vidéo qui l’utilise. Ensuite, vous cliquez sur le nom de la chanson et vous aurez accès au bouton « Utiliser l’audio ». Si vous voulez aller droit au but, vous pouvez chercher. C’est aussi simple que de cliquer sur la section loupe du moteur de recherche et de taper le nom « Harmless Swing Lynn ». Sélectionnez la première option dans la section chanson et c’est tout. Cliquez maintenant sur le bouton en bas pour l’utiliser.

Un détail très important ici, qui affectera directement les prochaines étapes, est que toutes les versions de la chanson ne sont pas exactement les mêmes. Nous entendons par là qu’il y a des utilisateurs qui commencent à sélectionner la chanson en un instant, et d’autres qui l’utilisent quelques secondes plus tôt ou plus tard.

Commencer créer cette bobine des 27 photos, touchez faire la sélection :

Choisissez d’abord la vidéo d’introduction, celle qui durera un peu plus longtemps que les autres et qui mettra un peu de contexte dans la bobine. Vous pouvez le créer et l’enregistrer directement depuis l’écran de l’éditeur de bobines, ou aller dans votre galerie pour le sélectionner. Ensuite, vous devez faire correspondre la fin de la vidéo avec la musique. Si vous le remarquez, le début de la succession des photos conduit au premier temps de la chanson. Ainsi, via l’éditeur utilisant le curseur, vous devez faire en sorte que cette première vidéo se termine exactement à ce moment-là.

En quadrillant correctement le plan d’origine, l’étape suivante est beaucoup plus simple mais plutôt fastidieuse. Nous devrions télécharger un total de 27 photos à cette bobine tirée de notre galerie. Et, la clé pour que la succession entre l’un et l’autre s’accorde avec le rythme de la chanson est sa durée. Plus précisément, la durée exacte de chaque photo est 0,40 seconde. pas un millième de plus ni un de moins. Une fois terminé, vous n’aurez qu’à vérifier l’aperçu et, après cela, remplir la description de cette vidéo pour la publier.

Si vous suivez ces étapes comme nous l’avons expliqué, vous aurez votre bobine parfaite de 27 photos prête. En outre, vous n’avez pas besoin de télécharger d’application des tiers à votre téléphone pour éditer la vidéo ou même passer par un programme d’édition sur votre ordinateur. Ce ne sera que vous, vos photos et l’application Instagram elle-même.