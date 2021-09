Apprenez les bases du développement de jeux avec ce package de formation de 25 $

La plupart des gens qui ont joué à des jeux vidéo se sont demandé comment ils étaient fabriqués et ont peut-être même pensé à créer les leurs. Mais il peut être difficile de savoir par où commencer. Le cadre de création de jeux vidéo varie tellement entre les différentes plates-formes et supports, et même la plupart des experts ont probablement certaines lacunes dans leurs connaissances sur certains sujets.

Un bon moyen de commencer en tant que débutant complet dans la conception de jeux est avec le pack développeur de jeux Zero to Hero HTML5 de ZENVA. Évalué à 1 182 $, il est en vente maintenant pour seulement 25 $.

Avec cet ensemble, vous obtiendrez l’expérience pratique dont vous avez besoin pour commencer à concevoir des jeux de plus en plus complexes. L’ensemble comprend des cours sur des sujets aussi divers que Python, JavaScript, HTML, Meteor.js, l’API DOM, Phaser 3, etc. Des compétences telles que la capacité de coder en Python ne sont pas seulement utiles pour les aspirants développeurs de jeux vidéo. Les employeurs de diverses industries utilisent Python pour les bases de données et un tas d’autres fins qui en font un programme incroyablement précieux à connaître. Vous aurez accès à plus de 20 heures de contenu, auxquelles vous pouvez accéder à tout moment, ainsi qu’à des leçons séquentielles qui vous guideront tout au long de votre chemin.

Vous pouvez obtenir le pack développeur de jeux Zero to Hero HTML5 pour seulement 25 $. Commencer votre chemin pour devenir un grand concepteur et développeur de jeux peut sembler intimidant, mais cet ensemble vous aidera à vous mettre sur la bonne voie.

Prix ​​sujet à changement

Ce contenu est de notre partenaire StackCommerce. GameSpot peut obtenir une part des revenus si vous achetez quelque chose présenté sur notre site.