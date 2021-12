Apprenez tous les détails du télescope « James Webb », le projet le plus ambitieux de l’histoire de la NASA

Au cas où aucun autre retard ne serait enregistré, le projet le plus ambitieux et le plus important de la POT, Le télescope James Webb, ça va décoller. Ce projet vise à compléter HubbleEn plus de le surmonter, selon ce que les experts qui réalisent le projet ont prédit.

On se souvient que le télescope James Webb commençait déjà à prendre forme vingt ans et son objectif est de savoir comment sont nées les premières étoiles. C’est toujours un mystère de savoir ce qui s’est exactement passé il y a 13 milliards d’années, les scientifiques veulent donc aller au fond des choses.

Où sera situé le télescope ?

Le télescope sera placé sur une orbite « Halo», Près d’un endroit où il n’y a absolument rien à trouver : le Pointe de Langrange deux. C’est la position où il y a le plus grand équilibre entre le Soleil, la Terre et les forces centrifuges. Il est donc sur la ligne qui relie les deux corps.

Selon les experts, le télescope mettrait un mois pour atteindre sa destination. À a priori, cela peut sembler long si on le compare avec le voyage sur la lune (un peu plus de trois jours), mais nous devons garder à l’esprit que le télescope doit voyager contre la gravité terrestre.

Quand peut-on voir les premières images ?

Ainsi, le Webb dépassera la Lune en 36 heures, mais petit à petit il perdra de la vitesse jusqu’à atteindre le point de Langrange, la cible, se déplaçant beaucoup plus lentement. Les premières images seront visibles après leur passage cinq ou six mois.

C’est le temps estimé pour que le télescope refroidir jusqu’à Température vitesse et, à partir de là, passer le processus d’étalonnage. Ainsi, une fois ce point atteint, les quatre instruments les plus importants commenceront à collecter et collecter des informations à partir de la lumière, en l’analysant dans son intégralité.

Lire aussi