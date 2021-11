Apprentissage inachevé: rattraper la perte d’apprentissage induite par Covid va être une tâche difficile

Covid-19 a perturbé l’éducation à une échelle sans précédent : plus de 90 % des campus sont restés en lock-out ; les fermetures d’écoles, la suppression des programmes d’études et la lutte avec les plateformes d’enseignement en ligne en quelque sorte bricolées ont causé beaucoup de tort à l’apprentissage, à la santé et au bien-être des enfants.

L’éducation doit être au cœur de notre réponse à Covid-19 – nous devrons reconstruire mieux et plus rapidement pour parvenir à une croissance inclusive et équitable. Les résultats scolaires sont étroitement liés à notre potentiel de gains futurs, à une meilleure santé et à une participation sociétale – un apprentissage inachevé peut avoir un impact sur la productivité future et peut avoir un impact sur la productivité économique en retardant les progrès nationaux de plusieurs années. Sans action immédiate maintenant, cela peut conduire à une aggravation des inégalités et de l’exploitation.

Covid-19 a perturbé l’éducation à une échelle sans précédent : plus de 90 % des campus sont restés en lock-out ; les fermetures d’écoles, la suppression des programmes d’études et la lutte avec les plateformes d’enseignement en ligne en quelque sorte bricolées ont causé beaucoup de tort à l’apprentissage, à la santé et au bien-être des enfants. Le résultat de ce passage soudain à l’apprentissage en ligne a été quelque part entre décevant et désastreux ; selon une étude récente, la perte d’apprentissage induite par la pandémie en Inde (40 à 60%) était le double de celle des pays développés (15 à 30%), les défavorisés ayant le plus souffert. Certains des élèves, qui ont abandonné le système pendant la pandémie, ne pourront plus jamais retourner à l’école ; pourtant, pour les filles et les femmes, cela pourrait avoir pour effet d’aggraver l’écart entre les sexes et les risques résultants de maltraitance des enfants, de mariage forcé et d’autres formes d’exploitation.

Le chemin de la reprise ne sera pas très facile – il serait intéressant de vérifier à quelle vitesse et complètement les écoles et les collèges peuvent se remettre de la pandémie. Les enseignants sont épuisés et les élèves aussi. Les relations entre les parents et les autorités se sont dégradées. Les gouvernements se serrent aussi la ceinture. Des parents déjà stressés jonglant entre leurs métiers à temps plein, l’encadrement des enfants et leur éducation, sont au bord de la rupture. Mais le passage rapide à l’apprentissage à distance par la plupart des écoles avec peu ou pas d’expérience de l’enseignement en ligne, a démontré que nos écoles et collèges sont capables de transformations spectaculaires.

Les résultats d’apprentissage sont fonction du contexte sociétal de chaque élève. Par conséquent, il est essentiel d’adapter la scolarité aux besoins spécifiques de chaque enfant pour combler les écarts de réussite. Les enseignants savent maintenant que les cours magistraux pourraient être minimisés en fournissant aux élèves à l’avance des vidéos préenregistrées, libérant ainsi un temps crucial pour des activités interactives où ils aident les élèves à comprendre comment appliquer les connaissances acquises. Les écoles doivent s’éloigner du « modèle de fabrication à la chaîne » qui traite chaque élève avec le même critère et s’orienter vers un « modèle médical », où il est supposé dès le départ que chaque apprenant aura besoin d’une assistance personnalisée et variée.

La fermeture des campus scolaires a mis en évidence l’importance de la scolarisation en classe pour la santé physique, émotionnelle et mentale des enfants. Des efforts bien coordonnés pour aider les enfants à récupérer la perte d’apprentissage marqueraient la première grande opportunité vers un meilleur système. Les décideurs politiques de nombreux pays parient que davantage de cours particuliers ou en petits groupes aideront les élèves en difficulté. Des efforts doivent être faits pour que le tutorat prolongé pour les élèves les plus faibles en difficulté fasse partie du système d’éducation de base. Le manque de ressources financières, d’infrastructures et de connectivité réseau signifie que la formation continue pour les étudiants les plus vulnérables nécessitera de l’innovation et des partenariats pour remplir pleinement le droit humain fondamental à l’éducation. Tous ces efforts nécessiteraient des ressources importantes et une gamme complète de soutien, y compris financier, dans le cadre de la réponse globale à Covid-19. Les réformes de l’éducation, dont certaines peuvent être effectuées d’un simple coup de crayon, n’ont plus l’air effrayantes. Les écoles devraient évoluer à partir de certaines de leurs pédagogies d’alimentation à la cuillère et aider les élèves à développer leur résilience pour faire face aux chocs futurs. Les preuves empiriques suggèrent que les enfants qui avaient développé les compétences nécessaires pour apprendre de manière autonome pouvaient s’adapter plus rapidement au modèle d’apprentissage à distance et souffrir moins pendant la pandémie. De toute évidence, les écoles devraient aider les enfants à développer la « compétence à apprendre » en vue de leur carrière professionnelle, qui est elle-même perturbée, obligeant les professionnels à se recycler fréquemment. C’est l’occasion de repenser l’éducation et de recalibrer les inégalités dans nos sociétés ; y compris la fracture numérique qui a séparé tant de personnes pendant la crise. De nouveaux partenariats entre les universités et l’industrie doivent être forgés pour assurer une offre inclusive et équitable d’éducation en ligne pour tous les apprenants.

Rahm Emanuel, l’ancien maire de Chicago, a un jour plaisanté: « Ne laissez jamais une crise grave se perdre ». La crise de Covid-19 a créé une opportunité pour l’Inde de réinventer et de redémarrer l’éducation ; car c’est l’outil le plus puissant permettant aux plus vulnérables de se sortir de leur situation difficile – la pauvreté ou une pandémie. Sans action maintenant, la misère et l’inégalité s’aggraveront et fausseront l’avenir de l’apprentissage.

L’auteur est fondateur et PDG de TeamLease EdTech

