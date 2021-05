Apprentissage social, émotionnel et éthique (SEE): nous devons VOIR au-delà de l’apprentissage STEM

Actuellement, les 21 écoles d’Akanksha emploient des pratiques SEE dans le cadre de leur emploi du temps (celles-ci incluent des heures de cercle de qualité pour les étudiants, des activités d’enregistrement / de pleine conscience avant le cours chaque jour, ainsi que du yoga et de la méditation).

Alfiya Shaikh est une élève de 9e année à la Matoshri English Medium School de Pune (gérée par le Akanksha Education Fund). Elle était souvent irritée, même pour des choses insignifiantes. Aujourd’hui, elle a appris à gérer sa colère, à faire face aux émotions difficiles et à canaliser son anxiété de manière productive.

Sakib Sayyed est une élève de 10e année de l’école municipale Acharya Vinoba Bhave, à Pune. Autrefois, il était un enfant agité, mais aujourd’hui, il participe activement aux discussions en classe.

Comme Alfiya et Sakib, 9 800 étudiants ont vécu cette transformation qui, selon le Fonds Akanksha, est dû au fait qu’ils ont été exposés à l’apprentissage social, émotionnel et éthique (SEE).

Qu’est-ce que SEE Learning?

SEE Learning est un outil visant à fournir un soutien socio-émotionnel, tout en perfectionnant les compétences fondamentales, développé par l’Université Emory en partenariat avec le Dalai Lama Trust. Actuellement, les 21 écoles d’Akanksha emploient des pratiques SEE dans le cadre de leur emploi du temps (celles-ci incluent des heures de cercle de qualité pour les étudiants, des activités d’enregistrement / de pleine conscience avant le cours chaque jour, ainsi que du yoga et de la méditation).

Organisé par Sa Sainteté le Dalaï Lama, SEE Learning fournit aux éducateurs les outils dont ils ont besoin pour favoriser le développement de l’intelligence émotionnelle, sociale et éthique pour les étudiants, ainsi que pour eux-mêmes. L’Université Emory, aux États-Unis, a fourni à ce programme la forme, la forme, la recherche et le soutien scientifique.

En avril 2019, la Fondation Vana (fondée par Veer Singh, frère de Tara Singh Vachani, administrateur délégué de Max India Foundation) s’est associée au bureau de Sa Sainteté et de l’Université Emory pour le lancement international du programme SEE Learning en Inde. Quelques mois plus tard, la Fondation Max India l’a incorporé en tant que programme, et depuis lors, les fonds de la Fondation Max India soutiennent SEE Learning India.

«Depuis notre lancement officiel, nous avons travaillé avec plus de 500 éducateurs, les formons (et c’est une formation très profonde et immersive), et avons touché plus de 40 écoles, y compris des organisations de la société civile qui ont une portée plus large, et indirectement nous avons touché environ 40 000 enfants », dit Vachani. «Au cours des deux derniers mois, nous avons travaillé avec plus de 200 éducateurs.»

«Covid-19 nous a amenés à revoir la façon dont nous enseignons à notre prochaine génération et à réinventer le paysage de l’éducation dans son ensemble. Si l’éducation concerne l’autonomisation économique, elle concerne également l’épanouissement humain », ajoute Reshma Piramal, responsable des opérations, Sud, SEE Learning India.

Comment fonctionne SEE Learning?

Une école ou une ONG peut choisir un ou quelques éducateurs pour se former à SEE Learning. Une fois qu’ils le font, cet éducateur suit une orientation personnalisée pendant quatre jours. Publier cela, l’éducateur peut s’engager dans la piste L1 (heures et semaines d’exposition au programme). Ce n’est qu’après le parcours L1 que l’éducateur est en mesure de présenter le programme aux élèves. Si un éducateur souhaite former d’autres facilitateurs, il / elle doit terminer le niveau suivant (L2). «Dans cette piste, nous proposons le module CBC (formation à la compassion basée sur la cognition), qui est un mélange de théorie, de recherche et d’idéologie», ajoute Vachani.

SEE Learning India est en train de compiler une recherche détaillée, et Vachani dit que dans un an, avec suffisamment de données en place, ils seraient en mesure de partager l’impact de ce programme sur les enseignants, les écoles et les étudiants.

VOIR Apprentissage et sciences morales

La matière des sciences morales, enseignée dans toutes les écoles en Inde, peut être prêchée (que faire et quoi ne pas faire), mais SEE Learning n’est pas seulement une question de moralité, c’est aussi une question d’éthique. «Nous parlons de l’éthique de la compassion chez SEE Learning. Pendant que nous passons du temps à éduquer l’esprit, nous ne passons pas assez de temps à éduquer le cœur; la gentillesse en elle-même peut ne pas suffire, nous avons besoin de gentillesse avec sagesse », dit Vachani. «Nous souhaitons intégrer SEE Learning dans la culture de l’école, et pas seulement dans le programme, afin que la culture devienne une culture de compassion.»

Elle ajoute que certaines des écoles qui ont suivi SEE Learning pendant plus d’un an ont vu des enseignants partager positivement comment cela a transformé leur vie, et les élèves ont demandé plus de SEE Learning.

Le but final

Vachani dit qu’il n’y a actuellement aucun plan à long terme sur SEE Learning. «Notre objectif immédiat est de faciliter autant de personnes que possible.» Piramal ajoute: «Bien que l’apprentissage des STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) soit important, nous ne pouvons pas coder pour les émotions. C’est pourquoi la nouvelle génération d’étudiants, ainsi que les enseignants, ont besoin de SEE Learning. »

