Apprentissage technique : Compétences de la main-d’œuvre pour la nouvelle normalité

Marquant son entrée dans l’espace à fort potentiel de l’apprentissage virtuel, Larsen & Toubro (L&T), le conglomérat de technologie, d’ingénierie, de construction, de fabrication et de services, a annoncé le lancement de L&T EduTech, un nouveau plate-forme d’apprentissage orientée vers la pratique, fortement ancrée dans la technologie, qui couvrira toute la gamme des secteurs verticaux de l’ingénierie et de la technologie pour aider à créer des talents prêts pour l’industrie.

AM Naik, président du groupe Larsen & Toubro, a déclaré : « Nous avons un fort dividende démographique, mais pour traduire ce potentiel en performances, il est impératif que nous transmettions des compétences pertinentes à nos jeunes, les rendions plus productifs et mieux équipés pour contribuer à L’histoire de la croissance de l’Inde.

L&T EduTech vise à pérenniser les activités de L&T et à combler le fossé qui existe aujourd’hui entre la compétence des jeunes ingénieurs et les attentes de l’industrie. L&T EduTech canalisera la réserve de connaissances et d’expertise de L&T acquises en ayant exécuté certains des projets les plus complexes au cours des décennies pour donner aux étudiants et aux professionnels des compétences professionnelles concrètes pour améliorer leur employabilité.

L&T EduTech propose trois secteurs verticaux de College Connect, Professional & Vocational Skills, étayés par des processus d’évaluation et de certification solides. Alors que College Connect offrira aux étudiants un apprentissage pratique et basé sur des applications, Professional Skilling permettra aux aspirants professionnels d’accélérer leur carrière dans leurs domaines. Les compétences professionnelles impliquent des programmes de certification des compétences conçus par des experts de l’industrie pour une meilleure employabilité. Un processus rigoureux d’apprentissage, de compétence, d’évaluation, de certification et d’engagement, et une faculté d’experts en la matière issus de l’industrie, du milieu universitaire et de L&T sont tous prêts à ajouter une nouvelle dimension à l’apprentissage et aux compétences hybrides basés sur une plate-forme.

« Avec l’accent croissant mis sur l’apprentissage et les compétences en ligne, nous avons bien planifié l’introduction de L&T EduTech », a affirmé R Ganesan, responsable du centre d’entreprise, L&T Construction. « Nous entrons dans un espace qui nécessite si nécessairement des compétences professionnelles et nous sommes convaincus que les étudiants et les professionnels bénéficieront énormément de nos cours organisés. »

