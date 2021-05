Apprivoiser Impala est le moins que je connaisse, le meilleur atteint un milliard de streams

Apprivoiser les Impala Le hit de 2015 «Le moins je sais mieux» a officiellement accumulé un milliard de flux, se méritant une place sur la liste des 1 000 000 000 d’APRA AMCOS.

Le jalon a été annoncé par l’organisation australienne de défense des droits musicaux aujourd’hui le 3 mai, Kevin Parker recevant son prix lors d’une cérémonie à Sydney. Lors de son discours de remerciement, la figure de proue de Tame Impala a expliqué comment il avait été initialement écrit pour le producteur britannique Mark Ronson.

«Pendant la session d’enregistrement, je travaillais moi-même pour lui dire que j’allais le reprendre», a déclaré Parker à propos de la chanson, qui est sortie sur le troisième album de Tame Impala. Courants.

«Je dois beaucoup à APRA, merci à tous, cela signifie beaucoup. Merci de m’avoir soutenu. »

En décernant le prix à Parker, le PDG d’APRA AMCOS, Dean Ormston, a qualifié le producteur de «visionnaire» et a applaudi son immense succès.

«Il a créé un son et un public mondial, et les meilleurs créatifs du monde font la queue pour travailler avec lui», a déclaré Ormston. «C’est un témoignage du travail de Kevin que son succès de 2015« Moins je sais, mieux c’est »est resté d’actualité dans le monde entier.»

«APRA AMCOS et l’ensemble de notre personnel sont très fiers de soutenir Kevin et de célébrer ses réalisations mondiales.»

La liste des 1 000 000 000 de l’organisme de l’industrie musicale prend en compte les numéros de streaming de tous les principaux services tels que Spotify, Apple Music, YouTube, YouTube Music, Vevo et Amazon.

Parker rejoint 18 autres artistes sur The 1,000,000,000 List, dont Tones And I pour «Dance Monkey», 5 Seconds Of Summer avec «Youngblood», Flume pour «Never Be Like You» et «Riptide» de Vance Joy, entre autres.

Cela vient juste après que Parker ait été récompensé Auteur-compositeur de l’année aux APRA Music Awards 2021 la semaine dernière. L’ami et collaborateur Ronson a remis le prix à Parker pratiquement depuis son studio de Londres, offrant des mots de louange.

«Quand vous pensez à la musique de Kevin Parker et Tame Impala, il est très facile de se laisser emporter par l’atmosphère, les sons et les ondulations de tout cela. Et il a toutes ces choses et j’aime ces choses », a déclaré Ronson.

“Mais ce que j’aime le plus à la racine, ce sont les chansons … Vous pensez à” The Less I Know The Better “- c’est l’une des lignes de basse les plus emblématiques de ces 20 dernières années.”