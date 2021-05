Approbation de prêt MPME de 59 minutes du PM Modi : les banques décaissent 2,15 demandes de lakh ; le montant dépasse Rs 60k crore

Les prêts crore de Rs 62 722 versés aux MPME dans le cadre du programme de prêt de 59 minutes au 30 avril 2021 représentaient 4,7% du crédit bancaire brut déployé pour les MPME en mars 2021. (Image: PTI)

Crédit et financement pour les MPME : le Le nombre de prêts sanctionnés par les banques des secteurs public et privé et les sociétés financières non bancaires (NBFC) aux MPME dans le cadre du programme d’approbation de prêt en 59 minutes au 30 avril 2021, s’élevait à 2 31 425, soit 76 670 crores de roupies. Sur ce total, 2 15 836 prêts d’un montant de 62 722 crores de roupies ont été décaissés, selon les données disponibles du ministère des MPME. Cela représente une augmentation par rapport aux 2 03 120 prêts d’une valeur de Rs 56 773 crores décaissés au 30 novembre 2020 et aux 1 96 473 prêts impliquant Rs 54 545 crores décaissés au 31 août 2020. SBI, Punjab National Bank, Bank of Baroda, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Indian Bank, Central Bank of India, Yes Bank et bien d’autres sont les banques partenaires du programme d’approbation de prêt en 59 minutes de SIDBI.

Lancé en novembre 2018 par le Premier ministre Narendra Modi, le programme propose des prêts aux entreprises, notamment des prêts à terme et des prêts de fonds de roulement, et des prêts Mudra aux MPME pour l’achat d’installations et de machines, la mise à niveau technologique, l’expansion de produits, l’achat de matières premières, le développement d’infrastructures, etc. Alors que l’approbation de principe est offerte pour les prêts à terme et les prêts de fonds de roulement allant de Rs 1 lakh à Rs 5 crore, la limite de crédit dans le cadre des prêts Mudra peut aller jusqu’à Rs 10 lakh. Les prêts Mudra sont accordés sous les prêts Shishu jusqu’à 50 000 Rs, les prêts Kishore entre plus de 50 000 Rs et jusqu’à 5 lakh Rs, et les prêts Tarun au-dessus de 5 lakh Rs et jusqu’à 10 lakh Rs.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Il est important de noter que les prêts crore de Rs 62 722 versés aux MPME dans le cadre du programme de prêt de 59 minutes au 30 avril 2021 représentaient 4,7% du crédit bancaire brut déployé aux MPME en mars 2021. Selon le bulletin d’avril de la RBI, 13 13 358 Rs crore (11 07 236 roupies pour les micro et petites entreprises et 2 06 122 roupies pour les moyennes entreprises) était le crédit bancaire brut accordé aux MPME au 26 mars 2021. « Obtenir autant de décaissements de la part des banques est également assez important pour les MPME. La plupart de ces prêts sont inférieurs à 1 crore de Rs et la majorité sont concentrés autour de 20 lakhs de Rs ou moins. Ce sont surtout les primo-emprunteurs qui contractent un crédit dans le cadre de ce dispositif. Mais si vous vous attendez à ce que cette part de 4,7% dans l’exposition totale au crédit des MPME soit, disons, supérieure à 20%, alors cela ne se produira pas immédiatement », a déclaré à Financial Express Online Govind Lele, secrétaire général de Laghu Udyog Bharati.

Pendant ce temps, afin de soutenir davantage les MPME touchées par Covid, le gouvernement avait prolongé dimanche le programme de garantie de ligne de crédit d’urgence (ECLGS) de trois mois au 30 septembre 2021, à partir du 30 juin 2021, ou jusqu’à des garanties pour un montant de Rs 3 lakh crore sont émis dans le cadre de la quatrième révision du schéma baptisé ECLGS 4.0. Le ministère des Finances a également annoncé une couverture de garantie à 100 % pour les prêts jusqu’à 2 crores de roupies aux hôpitaux, maisons de soins infirmiers, cliniques, facultés de médecine pour la mise en place d’usines de génération d’oxygène sur site et a inclus le secteur de l’aviation civile dans le cadre du programme ECLGS 3.0.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.