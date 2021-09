Approbation du doublement des lignes ferroviaires Rajkot-Kanalus et Nimach-Ratlam par les chemins de fer indiens ; voir les avantages de ces projets

Le doublement des lignes ferroviaires Rajkot-Kanalus et Nimach-Ratlam est approuvé.

Le Premier ministre Modi, présidé par le Comité du Cabinet sur les affaires économiques, a approuvé le doublement des lignes ferroviaires Rajkot-Kanalus et Nimach-Ratlam. Selon le ministère des Chemins de fer, le coût total estimé du projet de doublement de la ligne de chemin de fer Rajkot-Kanalus sera de 1 080,58 crores de roupies et son coût d’augmentation / d’achèvement est de 1 168,13 crores de Rs. La longueur totale de la ligne Rajkot-Kanalus est de 111,20 kilomètres. Le projet ferroviaire devrait être achevé dans quatre ans. Le trafic marchandises existant traité sur le tronçon comprend principalement du POL, du Ciment, du Charbon, des Céréales alimentaires et des Engrais. En outre, un futur trafic de fret important est prévu par les grandes industries telles que ESSAR Oil, Reliance Petroleum et Tata Chemical.

À l’heure actuelle, la section à ligne unique BG Rajkot-Kanalus est devenue sursaturée. Le ministère a déclaré qu’une ligne parallèle à voie large supplémentaire était nécessaire pour faciliter le travail opérationnel. Jusqu’à 30 paires de trains express de passagers ou de courrier circulent sur la section et l’utilisation de la capacité de la ligne existante avec bloc de maintenance atteint 157,5 pour cent. Les détentions pour le trafic de fret et de passagers seront considérablement réduites après avoir doublé. Une fois le doublement de la section Rajkot-Kanalus terminé, cela augmentera la capacité, ainsi, plus de trafic pourra être introduit sur le système. De Rajkot à Kanalus, le doublement proposé conduirait à un développement global de la région de Saurashtra.

Le coût estimé du doublement de la ligne de chemin de fer Nimach-Ratlam est estimé à 1 095,88 crores de Rs et son coût d’augmentation / d’achèvement est de 1 184,67 crores de Rs. La longueur totale du doublement de la ligne Nimach-Ratlam est de 132,92 kilomètres. Le projet de doublement de la ligne ferroviaire Nimach-Ratlam sera achevé dans quatre ans. Selon le ministère, le doublement de cette ligne augmentera la capacité de la section. Ainsi, davantage de services de trains de marchandises et de voyageurs peuvent être introduits sur le système. Un trafic de fret supplémentaire de 5,67 millions de tonnes par an est attendu dès la première année, en raison de la proximité des industries du ciment, qui passera à 9,45 millions de tonnes par an la onzième année. Cette section de doublement offrira une connectivité facile et un bon résultat dans le développement socio-économique de la région. Le projet de doublement donnera également un coup de fouet au tourisme de la région car de nombreux sites historiques dont le Fort d’Unchagarh sont situés dans cette zone de projet.

