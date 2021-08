Approche flexible : recrutement contractuel en hausse dans le secteur de l’informatique et de la gestion des processus métier

Ces effectifs contractuels n’incluent pas les contractuels pour les fonctions support telles que les RH, le recrutement, les opérations et les finances ; s’ils étaient inclus, les chiffres augmenteraient d’au moins 30 %.

L’embauche contractuelle est en augmentation dans le secteur de l’informatique et de la gestion des processus métier (ITBPM), car les entreprises choisissent de rester flexibles et de maîtriser le coût des frais généraux. Au moins 50 000 personnes devraient être embauchées sur une base contractuelle d’ici 2024, une augmentation substantielle par rapport aux effectifs actuels.

Le changement de circonstances après Covid-19, en particulier l’augmentation du nombre d’employés travaillant à domicile, a obligé les entreprises à repenser leurs stratégies d’embauche. Les sondages de Han Digital, une société de conseil et de gestion des talents, révèlent que les employés contractuels pourraient représenter un cinquième de toutes les recrues.

Saran Balasundaram, fondateur et PDG de Han Digital, a déclaré à FE que la plupart des entreprises auraient besoin d’ajouter des employés contractuels pour pouvoir se développer. Balasundaram pense que 2021 se terminera avec de gros effectifs contractuels, car les entreprises restent flexibles pour servir les contrats de courte durée. Cela serait également vrai pour les entreprises multinationales cherchant à optimiser leur nombre d’Inde.

Au cours de l’exercice 21, le secteur ITBPM a ajouté 14 486 agents contractuels, un bond de 42 % par rapport aux niveaux de l’exercice 20. Ce bond pourrait être de 50 % au cours de l’année en cours, portant les ajouts nets à près de 22 000.

Le nombre d’employés à temps plein du secteur ITBPM au cours de l’exercice 20 s’élevait à 41,4 lakh avec 1,11 lakh de contractuels. L’année en cours devrait se terminer avec 47 lakh employés à temps plein et 1,48 lakh contractuels.

Ces effectifs contractuels n’incluent pas les contractuels pour les fonctions support telles que les RH, le recrutement, les opérations et les finances ; s’ils étaient inclus, les chiffres augmenteraient d’au moins 30 %.

Le taux de désabonnement est élevé. Hors du pool d’embauches contractuelles, 15 à 20 % sont démis de leurs fonctions en 3 à 9 mois en raison de fermetures de projets. 20 à 25 % supplémentaires sont promus employés à temps plein, tandis qu’environ 20 à 25 % partent volontairement au fur et à mesure qu’ils reçoivent des contre-offres. Fait intéressant, la demande semble correspondre à l’offre.

Les entreprises apprécient le fait que l’embauche prend quelques semaines et qu’elles puissent optimiser les besoins en effectifs pour les contrats à court terme. De plus, il existe des avantages en termes de coûts, en particulier pour les postes juniors ou transactionnels, et les coûts lors de la libération des ressources sont minimes. Les demandeurs d’emploi ne semblent pas non plus s’en soucier car c’est un moyen facile d’entrer dans des entreprises établies, une chance de devenir un employé permanent et d’obtenir un meilleur salaire, par rapport à la médiane du marché, dans un court laps de temps. Les experts soulignent qu’un emploi contractuel est une opportunité de corriger un salaire inférieur au marché en 24 mois.

Les entreprises qui cherchent à embaucher du personnel contractuel comprennent des sociétés ITBPM de niveau 1, 2 et 3, des sociétés à capacité mondiale, des sociétés de produits logiciels, des sociétés BPM pures, des start-ups et des cabinets de conseil Big4.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.