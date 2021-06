Approche globale : voici en quoi elle diffère de l’approche basée sur la liquidité ; profite aux investisseurs

in

Les plus grands indices obligataires au monde sont construits selon l’approche Broad Based

Par Anand Nevatia

Un indice essaie de mesurer les rendements générés par une classe d’actifs définie, en prenant plusieurs titres qui représentent certains aspects du total. Un fournisseur d’indices peut utiliser divers principes et critères pour choisir les titres d’un indice.

Les indices obligataires en Inde sont pour la plupart Basé sur la liquidité c’est-à-dire que les indices sont calculés sur la base de la liquidité récente des émetteurs. Ainsi, si un émetteur a connu un volume de marché primaire ou secondaire élevé au cours d’un trimestre, il bénéficie d’une préférence en termes d’inclusion et de pondération, dans le rééquilibrage ultérieur de l’indice.

En raison de cette approche, l’indice pourrait connaître un fort taux de désabonnement des titres qui le composent à chaque rééquilibrage en raison d’un changement dans le profil de liquidité des émetteurs. Les gestionnaires de fonds qui suivent les allocations de référence devraient négocier davantage, ce qui entraînerait une augmentation des coûts de transaction pour le fonds, ce qui aurait un impact sur ses rendements. Un autre inconvénient pourrait être dans une situation où un nouvel émetteur est capable de trouver une pondération importante dans l’indice en fonction de paramètres basés sur l’activité. La liquidité pourrait facilement se tarir chez un nouvel émetteur non testé, forçant ainsi tous les fonds indiciels à liquider sur un marché illiquide.

Les plus grands indices obligataires du monde ne sont pas sujets à ces inefficacités, car ils sont construits en utilisant le Large base approcher. Ces indices tiennent compte de l’encours total d’émission des émetteurs, c’est-à-dire que plus l’encours est élevé, plus le poids sera élevé.

L’approche Broad-based présente certains avantages clés par rapport à l’approche Liquidity Based :

Caractéristiques

– Représentation plus précise de l’univers sous-jacent

– Taux de désabonnement relativement faible

– Portefeuille intrinsèquement liquide

Avantage pour les investisseurs

– Les rendements sont plus proportionnels à la classe d’actifs sous-jacente

– réduit les coûts de transaction et d’impact conduisant ainsi à des rendements plus élevés

– Atténue le risque de liquidité sur une période de temps

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de grands indices obligataires qui suivent le concept général

Grands indices obligataires qui suivent le concept Broad-based

Un élément clé du processus d’investissement est le portefeuille modèle qui est construit sur la base de l’approche globale. Le portefeuille modèle est construit en deux étapes :

1. Attribution des catégories : Les pondérations sectorielles sont attribuées sur la base de leur encours total. Par exemple, supposons que la catégorie Institutions financières PSU compte 20 % de l’encours total, donc dans la composition initiale, la pondération est fixée à 20 %.

2. Allocation par émetteur : Au sein des catégories, des pondérations sont ensuite attribuées aux émetteurs individuels sur la base de leur encours total d’émission

Les pondérations des catégories et des émetteurs sont ensuite ajustées pour les conformités réglementaires. Par la suite, le portefeuille modèle est périodiquement rééquilibré pour tenir compte de tout changement dans l’univers sous-jacent.

L’objectif de l’adoption d’une approche globale dans l’investissement à revenu fixe est de fournir aux investisseurs des rendements ajustés en fonction du risque constants qui sont proportionnés à la classe d’actifs sous-jacente grâce à un processus d’investissement structuré et transparent.

(Anand Nevatia est gestionnaire de fonds chez Trust AMC. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

