“Approche la plus incompétente à ce jour”: le chef du syndicat de la police de DC critique la tentative de Biden de lutter contre la violence armée

Les plans de l’administration Biden pour réprimer les crimes violents “pourraient être l’approche la plus incompétente à ce jour”, a déclaré mercredi le président du DC Police Union à la Daily Caller News Foundation.

Les cas d’homicide, de viol, de vol et d’agression aggravée ont augmenté dans 63 grandes villes où les conseils municipaux ont voté des coupes budgétaires et imposé des restrictions contre les services de police, a déclaré le président du syndicat de la police de DC, Gregg Pemberton, au DCNF. Le président Joe Biden a déclaré mercredi que l’administration ciblerait les “causes profondes” de l’augmentation de la violence armée et d’autres crimes violents, notamment en se concentrant sur la façon dont les armes à feu sont transportées et utilisées pour commettre des crimes, selon la Maison Blanche.

« Les décrets dévoilés aujourd’hui semblent aborder ces problèmes du point de vue des ventes d’armes à feu. C’est peut-être l’approche la plus incompétente à ce jour », a déclaré Pemberton au DCNF.

.@PressSec réitère que le président Biden ne soutient pas le « financement de la police » et a proposé un financement pour la police de proximité ainsi que pour lutter contre la violence armée et les ventes illégales d’armes à feu. – Yamiche Alcindor (@Yamiche) 23 juin 2021

Dans les 63 villes où les conseils municipaux ont ciblé les services de police, les agents ont pris leur retraite ou ont démissionné en nombre record, a déclaré Pemberton.

“Les policiers quittent ces agences en nombre record et ceux qui restent sont invités à cesser de faire le travail de police professionnel et responsable qui empêche la prolifération des activités criminelles”, a déclaré Pemberton au DCNF.

“La raison manifestement évidente de ces pics de criminalité est les attaques contre des policiers qui seraient normalement dans ces communautés pour prévenir la violence”, a ajouté Pemberton. « Ces nouveaux efforts pour détruire le maintien de l’ordre font de « l’effet Ferguson » un jeu d’enfant. Ces vagues de criminalité exponentielles devraient maintenant être surnommées « l’effet de financement ».

L’administration Biden a déclaré qu’elle financerait les gouvernements des États et locaux afin que davantage de policiers puissent être embauchés, formés et tenus responsables tout en assurant la police des communautés, selon la Maison Blanche. L’administration se concentrera également sur l’arrêt du trafic d’armes à feu, en investissant dans des interventions communautaires et en soutenant les membres de la communauté.

“Essayer de résoudre ces problèmes en réprimant les ventes d’armes à feu est indéniablement malavisé et n’est rien de plus qu’une distraction par rapport au besoin évident de revenir sur ces politiques anti-policières dangereuses”, a déclaré Pemberton au DCNF.

L’administration Biden a cité une augmentation de 30% des homicides et une augmentation de 8% des agressions par arme à feu en 2020, selon la Maison Blanche. Biden a qualifié l’augmentation des incidents liés aux armes à feu d'”épidémie de violence armée” aux États-Unis

