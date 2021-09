Approche multidisciplinaire de l’éducation : Carrières d’une vie

Des filières comme l’ingénierie, la médecine, l’expertise comptable et même le droit, d’ailleurs, ont été mises en veilleuse pour le moment.

Par Abhishek Gupta

Dans l’ère hautement concurrentielle d’aujourd’hui, repousser les limites de la carrière un peu plus loin peut sembler semé d’embûches, mais cela ouvre néanmoins la porte à des options de carrière lucratives qui étaient autrefois considérées comme trop éloignées des domaines du régime traditionnel de 9 à 5. Avant d’explorer la pléthore d’options de carrière qui s’offrent aux jeunes aspirants, il est essentiel de poser les bases qui permettront éventuellement de résoudre un certain nombre de confusions qui pourraient survenir plus tard. Du choix du bon cheminement de carrière à la définition d’objectifs de carrière, le bon départ à un moment donné est ce qui fait toute la différence.

Les jeunes d’aujourd’hui se retrouvent souvent coincés dans un état de dilemme. Force est de constater que se lancer dans le monde professionnel, choisir une carrière pour soi peut être une tâche ardue. Par conséquent, l’importance d’une orientation professionnelle et d’un conseil appropriés ne peut être négligée.

Hors de la boîte

Fini le temps où les choix de carrière conventionnels étaient destinés à tout le monde. La concurrence d’aujourd’hui est brutale. Les choix conventionnels ont beaucoup plus de prétendants avec un faible taux de réussite. Ces facteurs ont incité les étudiants de nos jours à sortir des sentiers battus. La prise de conscience de la diversité des choix disponibles et le désir de poursuivre des passe-temps comme future carrière les ont encouragés à essayer quelque chose de différent. Cependant, la connotation de non conventionnel est subjective dans le scénario d’aujourd’hui. Ce sont des choix qui ne font pas partie du catalogue général des carrières. Les emplois conventionnels comme ceux de médecins, d’ingénieurs et d’enseignants continueront de prospérer, mais avec l’évolution de la dynamique mondiale et la création de nouveaux secteurs verticaux, il existe un certain nombre d’options de carrière non conventionnelles qui peuvent sembler difficiles au début mais qui seront gratifiantes à long terme. Cours. Les principales universités d’éducation libérale comme Huron University, au Canada, et Flame University, en Inde, ont des programmes vraiment originaux !

Sensibilisation accrue

Des filières comme l’ingénierie, la médecine, l’expertise comptable et même le droit, d’ailleurs, ont été mises en veilleuse pour le moment. Avec de nombreux développements technologiques et de nombreux domaines émergents, trouver la bonne correspondance est devenu d’une importance primordiale. Cependant, ces carrières non conventionnelles s’accompagnent de leur propre lot de défis – manque d’orientation, manque d’exposition, normes sociétales – tout cela pourrait avoir un effet dissuasif sur un candidat potentiel. Mais la plupart de ces options de carrière ne se sont pas seulement avérées lucratives à long terme, elles ont également tendance à garantir la satisfaction au travail, le contrôle des heures de travail et une marge de créativité.

Une nouvelle ère de l’éducation

Dans le scénario dynamique d’aujourd’hui, maîtriser un seul trait n’est certainement pas suffisant. L’éducation interdisciplinaire est devenue une condition préalable. Une formation en arts libéraux offre tout cela et bien plus encore. Il y a un énorme manque de sensibilisation sur la portée et les avantages d’un tel programme. Une exposition aux arts libéraux permet aux étudiants de faire face au changement, à la diversité et à la complexité et en fait des penseurs critiques. Contrairement à la croyance populaire, une carrière dans les arts libéraux ne limite pas un aspirant aux beaux-arts ou aux arts du spectacle. Il vous permet de combiner des programmes de recherche et des programmes universitaires tels que les politiques publiques, la sociologie, les relations internationales, la communication de masse et bien d’autres. En Inde, le règne des arts libéraux vient de commencer et il a ouvert une porte d’opportunités pour les jeunes esprits d’approfondir et d’aller au-delà des domaines du curriculum strict. Ceux qui sont des changeurs passionnés, une carrière dans les arts libéraux les attend pour faire le grand saut.

(L’auteur est le fondateur de HSM et d’INACE. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.