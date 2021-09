Approfondir les stratégies de transformation résilientes et agiles – Finnovex Middle East 2021

RAKBANK, Dubai International Financial Centre (DIFC), SmartStream, Network International LLC, Backbase, Abaka, Smartmessage, Confluent, Appway, IDS Fintech, Creatio, Smart Middle East Ltd, Faloos étaient bien représentés au 3e édition annuelle de Finnovex Moyen-Orient pour défendre la conversation sur ce que l’avenir réserve au secteur bancaire et financier dans la région du Moyen-Orient.

Le Sommet leader sur l’innovation et l’excellence des services financiers, qui a débuté du 7 au 8 septembre 2021, s’est tenu en personne à Conrad Dubaï et la plate-forme virtuelle de l’hôte a vu la participation de plus de 1 000 PDG, CDO, COO, CIO, CISO, CTO , les vice-présidents principaux, les vice-présidents, les directeurs et les chefs de département du secteur bancaire et financier du CRO.

Cet événement spectaculaire était très opportun car il a souligné l’impératif de doter l’avenir numérique de la région en développant et en exploitant de nouvelles solutions technologiques en matière de données, d’analyse avancée, de plateforme numérique et de nouvelle livraison.

Les idées ont été présentées avec un mélange de discussions au coin du feu, de tables rondes et de présentations d’experts. Les leaders d’opinion de l’industrie ont exploré des sujets novateurs, notamment : Open Banking et API ; IA ; automatisation du cloud ; Transformation numérique ; Cybersécurité et gestion des risques ; Les paiements omnicanaux révolutionnent ; Analyse de données & et al.

Le président de la conférence, Pritesh B. Kotecha, vice-président principal pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique chez SmartStream, a souligné à quel point la conversation était opportune par rapport à son rôle joué dans la richesse de l’expérience du secteur en ce qui concerne l’ère actuelle de la perturbation numérique.

Lors de la conférence de Frederic De Melker, directeur général des services bancaires personnels chez RAKBANK, a souligné le fait qu’à l’heure actuelle, l’« homme du milieu » dans le processus de prestation de services est mort. Il a en outre conseillé à toute personne cherchant à obtenir un intermédiaire de le numériser. Si les banques veulent réussir et rester pertinentes, la décentralisation est la clé.

RAKBANK, également connue sous le nom de Banque nationale de Ras Al Khaimah (PJSC), est l’une des banques les plus anciennes et les plus dynamiques des Émirats arabes unis. Fondée en 1976, la Banque a subi une transformation majeure en 2001, avec un changement d’orientation des services bancaires aux entreprises aux services bancaires aux particuliers et aux entreprises. Aujourd’hui, la Banque offre une large gamme de services bancaires aux particuliers et aux entreprises dans ses 38 succursales et son portefeuille de solutions bancaires électroniques, qui comprennent les services bancaires par téléphone et numériques. Elle propose également des services bancaires aux particuliers et aux entreprises conformes à la charia via son unité bancaire islamique, RAKislamic.

En tandem, Salman Jaffery, directeur du développement commercial chez DIFC Authority a souligné l’avenir de la stratégie financière en tant que moteur de l’ensemble de l’industrie Fintech. Il a également parlé de la collaboration du DIFC avec le gouvernement et les entités du secteur privé.

Le Centre financier international de Dubaï (DIFC) est le centre financier « Numero Uno » pour la région du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Asie du Sud (MEASA), fournissant une plate-forme de classe mondiale reliant les marchés de cette région aux économies d’Europe, d’Asie et les Amériques. Il facilite également la croissance du commerce Sud-Sud et des flux d’investissement. Centre financier international onshore, DIFC fournit une base stable, mature et sécurisée aux institutions financières pour développer leurs activités de gros.

Roland Brandli, Strategic Product Manager chez Smartstream a évoqué l’impact perturbateur du phénomène « Instant » dans les paysages informatiques bancaires. Il a en outre souligné l’impact de la tendance « Instant » sur les fournisseurs de technologies bancaires et les parties prenantes.

SmartStream est un leader reconnu des solutions de gestion des transactions financières qui permettent aux entreprises d’améliorer le contrôle opérationnel, de réduire les coûts, de créer de nouvelles sources de revenus, d’atténuer les risques et de se conformer avec précision aux réglementations.

Le format du Sommet consistait en des présentations de conférenciers et des discussions de groupe, parmi les conférenciers et les conférenciers inclus—Saqib Khan || Directeur régional des ventes pour le Moyen-Orient chez Backbase, Ahmed Bin Tarraf || Président régional des Émirats arabes unis chez Network International, Fahd Rachidy | Fondateur et PDG Abaka, Murat Guner || Directeur régional, MEA, chez Smartmessage, Abdullah Ahmad || Directeur régional des ventes, KSA, chez Smartmessage. Ils ont délibéré sur l’évolution des institutions bancaires et financières et leur adaptation à la Digital Disruption de manière efficacement AGILE et numérique.

De plus, le Prix ​​Finnovex Moyen-Orient a eu lieu en marge de la première moitié de l’événement pour reconnaître et apprécier les efforts de plus de 10 personnes, institutions et prestataires de services dans le domaine de l’industrie des services bancaires et financiers. Les prix visent à honorer les pionniers et les visionnaires qui ont transformé l’ensemble du secteur des services bancaires et financiers.

Les lauréats des prix Finnovex comprennent :

EXCELLENCE DANS LES PAIEMENTS – Magnati

EXCELLENCE DANS LE MOBILE BANKING – Bank Al Bilad

EXCELLENCE EN NEOBANK – Machrek

EXCELLENCE DANS LA BANQUE ISLAMIQUE – Dubai Islamic Bank

EXCELLENCE DANS LA BANQUE DE DÉTAIL – Commercial Bank of Dubai

EXCELLENCE DANS L’ONBOARDING NUMÉRIQUE – Appway

FOURNISSEUR DE SOLUTIONS DE PAIEMENT NUMÉRIQUE DE L’ANNÉE – SmartStream

EXCELLENCE DANS LA BANQUE NUMÉRIQUE – EAU – Emirates NBD

EXCELLENCE DANS LA BANQUE NUMÉRIQUE-KSA – Riyad Bank

EXCELLENCE DANS LES FINTECH ÉMERGENTES – Skiply by RAKBANK

EXCELLENCE DANS L’AMÉLIORATION DE L’EXPÉRIENCE CLIENT – Backbase

STARTUP EN HAUSSE DE L’ANNÉE – Up for Jobs

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE AUX INITIATIVES DE SOLUTIONS FINTECH – Abaka

Finnovateur de l’année – Moyen-Orient – ​​Frederic de Melker, directeur général des services bancaires personnels, RAKBANK UAE

Finfluenceur de l’année – Amit Malhotra, directeur général, Groupe de services bancaires personnels, Commercial Bank of Dubai

PDG de l’année – Massimo Falcioni, PDG, Etihad Credit Insurance (ECI)

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE AUX INITIATIVES STRATÉGIQUES DE DÉVELOPPEMENT NATIONAL – Dr Zerak Saleh, directeur des opérations financières, Saudi British Bank, Arabie saoudite

CDO The Year – Ali Ghuloom, responsable de la numérisation et de la gestion de projets à la Banque nationale de Bahreïn

CIO de l’année – Dr. Joseph George, CIO-Head of Information Systems & Technology, National Bank of Fujairah, UAE

RSSI de l’année – Mohammed Ahmed Al Doseri, directeur de la sécurité de l’information, Tasheel Finance, Arabie saoudite

RSSI de l’année, EAU – Illyas Kooliyankal, responsable de la sécurité de l’information, Abu Dhabi Islamic Bank, EAU

CTO de l’année – Ellis Wang, Senior Executive Vice President, Group Head of Technology, Transformation and Information, Mashreq Bank

CMO de l’année – Caroline Bertrand, Chief Marketing, Digital and Customer Experience Officer, AXA Gulf, UAE

Personnalité numérique de l’année – Olivier Crespin, directeur général, Zand, EAU

Finnovex se consacre parfaitement à l’examen de l’avenir des services financiers et à la façon dont les innovations de rupture remodèlent la façon dont ils sont structurés, rendus disponibles et consommés.

Les Série Finnovex Global, qui est organisé par Exibex, examine les perspectives de l’ensemble du secteur des services financiers et comment les innovations de rupture remodèlent la façon dont ils sont structurés, provisionnés et consommés. La série de sommets mondiaux Finnovex met en évidence le leadership éclairé sur des questions de pointe ayant des implications à long terme pour l’industrie et jette une base concrète pour des dialogues multipartites qui explorent le potentiel de ces innovations pour transformer l’écosystème financier global ainsi que les risques et les opportunités qui pourraient émerger des changements dans la façon dont les services financiers sont conçus, fournis et utilisés à l’avenir.

