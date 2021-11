Approuvé en Europe un nouvel aliment qui transforme le goût aigre en sucré | La vie

Une entreprise espagnole a réussi à créer un produit capable de transformer les saveurs acides en douceur grâce à une baie qui ne pousse qu’en Afrique. La Commission européenne leur a maintenant donné le feu vert.

L’industrie alimentaire est l’une des plus prospères et des plus rentables au monde. Ce qui est logique, puisque nous devons tous manger.

Pour cette raison, il existe un grand nombre d’entreprises qui se consacrent à travailler sur de nouveaux aliments, qui, bien qu’ils soient basés sur des matières premières qui nous accompagnent depuis des millénaires, nous découvrons maintenant de nouvelles propriétés pour eux.

Et c’est ce qui est arrivé au Synsepalum dulcificum, une baie endémique d’Afrique de l’Ouest, qui s’est avéré avoir le pouvoir de transformer l’aigre en sucré.

L’entreprise qui a découvert et breveté ce procédé s’appelle Baïa, c’est une startup espagnole, et a déjà reçu l’approbation de la Commission européenne pour pouvoir commercialiser ce nouvel aliment au sein de l’Union européenne.

La nouvelle nourriture dont j’ai besoin 8 ans de recherche jusqu’à l’obtention de l’agrément européen, et la forme sous laquelle il sera mis en vente est en poudre, après broyage de la pulpe (qui contient de la miraculine, une protéine capable de transformer la perception de la saveur) et de la peau (riche en composés antioxydants comme les polyphénols) de la baie.

L’entreprise dit qu’elle s’attend à d’ici le premier trimestre 2022, votre produit pourrait être en pharmacie, puisque c’est là qu’il commencera à être vendu.

Nous recherchons des ingrédients de plus en plus sains qui nous protègent et même guérissent les maladies. Les superaliments répondent à ces exigences. Incluez-les dans votre alimentation !

La raison de l’amener en pharmacie est que l’utilisation du nouvel aliment s’adresse aux personnes ayant des problèmes d’alimentation : environ 30% des personnes de plus de 65 ans souffrent d’altérations ou de perte de goût, les personnes qui après avoir passé le COVID ont dérangé leur goût…

De cette façon, le nouvel aliment n’atteint pas seulement le marché pour ceux qui sont curieux de transformer le céleri en une friandise sucrée, mais son objectif principal est d’aider ceux qui n’aiment pas la nourriture.