Approuvé ‘LaLiga Impulso’ et l’accord avec CVC sans Real Madrid ou Barcelone

08/12/2021 à 18h45 CEST

Le projet ‘LaLiga Impulso’, qui comprend l’accord avec le fonds international CVC, a été approuvé ce jeudi par 38 voix pour et 4 contre (Real Madrid, Barcelone et Athletic Club de Bilbao et une quatrième équipe qui n’a pas voulu enregistrer) , comme l’a rapporté le président de la Liga, Javier Tebas, après l’Assemblée Générale Extraordinaire.

Par cet accord, que Thèbes décrit comme “historique et exceptionnel”, CVC, qui a assisté à l’Assemblée avec Rothschild, devient “un partenaire industriel de LaLiga et de ses clubs dans le but de stimuler sa croissance mondiale, en poursuivant sa transformation en une entreprise mondiale de divertissement numérique”.

L’accord permettra aux clubs de recevoir jusqu’à un maximum de 2 667,5 millions d’euros, un chiffre qui sera ramené à 2 100 en raison des votes contre le Real Madrid et Barcelone. En échange de cet argent, les clubs doivent allouer 70% des ressources qu’ils reçoivent dans le cadre de ce projet à des opérations liées à son développement, tant dans les infrastructures que dans l’innovation technologique, pouvant avoir jusqu’à 15% supplémentaires pour l’inscription des joueurs et les 15 % restants pour la restructuration de sa dette financière.

“L’accord est le résultat de dix mois de travail et, entre-temps, de l’expérience de la Super League et d’autres conflits qui l’ont mis en danger”, a-t-il déclaré. Thèbes, qui a critiqué “l’autre modèle de Ligue que défendent les clubs qui ont voté contre”.

“Les clubs qui ont voté contre peuvent voir qu’ils sont à la clé de la Super League car ils ne sont pas intéressés par une Ligue puissante, qui continue d’avancer et dans laquelle ses rivaux peuvent se renforcer”, a avoué le président de la Liga, qui a souligné le caractère « stratégique » de l’accord « pour redynamiser la compétition et rendre les clubs de plus en plus compétitifs ».

“La Ligue est le gestionnaire des droits audiovisuels des clubs et nous nous sommes mis d’accord avec CVC pour que la valeur des droits augmente. Ils ne renoncent pas à leurs droits et ce n’est pas vrai quand ils le disent. Si nous faisons toujours attention à ce qu’ils disent le Real Madrid et Barcelone, nous sommes mal informés “, a-t-il avoué.

“CVC, des résultats que nous faisons, reste un pourcentage. Ils ne rapportent rien. CVC n’a droit à rien. La Ligue a des mécanismes pour compenser ces problèmes. CVC a un intérêt dans les résultats de l’audiovisuel l’exploitation de la Ligue”, a-t-il souligné.

“La Ligue vaut toujours 25 000 milliards d’euros, cela n’a pas changé, mais maintenant, au lieu d’en livrer 2 700, elle livrera moins ce que le Real Madrid ou Barcelone allaient prendre, donc elle restera à environ 2 100”, a-t-il ajouté. Thèbes, qui a souligné que cette « irruption d’argent pour faire une plus grande Ligue ne favorise pas le modèle de ligue qui veut faire Florentino Perez“.

“Le problème avec le Real Madrid est culturel car ils pensent que les grands clubs doivent jouer et régner entre eux”, a-t-il déclaré.

Lors de votre comparution, Thèbes Il a souligné que “le CVC n’est pas venu à la rescousse” de la Ligue espagnole.

“Dans la pandémie, nous avons perdu près d’un milliard que de nombreux clubs ont pu refinancer avec leurs propres fonds et ressources. CVC est venu pour construire une plus grande Ligue parce que seulement 15% des droits de ce que chaque club a endettés “, s’est manifesté.

Tous les clubs étaient à l’Assemblée à l’exception de Villarreal qui, lors de la finale de la Supercoupe d’Europe contre Chelsea la veille, était absent, bien qu’ils aient délégué leur vote en faveur de la proposition de Thèbes.

De la part du Real Madrid est venu José Angel Sanchez et pour Barcelone il était Mateu Allemagne.