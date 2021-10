Approvisionnement en charbon : des plans sont en cours pour soulager les malheurs pluvieux

Ainsi, la construction de lignes de chemin de fer, de voies ferrées et d’usines de manutention du charbon (CHP) dans les mines dotées de systèmes de chargement rapide (RLS) fait également partie des projets FMC.

Avec jusqu’à 130 GW de centrales électriques fonctionnant avec des réserves de charbon en baisse et le stock moyen de charbon dans les centrales électriques étant d’environ quatre jours au 3 octobre, le problème de la logistique de la chaîne d’approvisionnement pour le charbon, en particulier pendant la mousson lorsque le transport du carburant par route fait face à des défis, a repris le devant de la scène. Cependant, ce qui est rassurant, les sociétés charbonnières d’État sont en train de mettre en œuvre 39 projets de connectivité du premier kilomètre (FMC), impliquant un investissement d’environ Rs 15 000 crore, pour améliorer les infrastructures d’évacuation du charbon et éviter de telles crises.

Coal India Ltd (CIL), qui contribue à environ 80 % de la production nationale, mettra en œuvre 35 projets FMC avec une capacité d’évacuation de 414,5 MT de charbon par an, soit environ 64 % de la production actuelle de l’entreprise. Pour faciliter la manipulation et le transport du carburant de la mine à sa destination, la société dépensera 11 500 crores de roupies pour des mines d’une capacité de production de 4 MTPA et plus.

Les projets FMC impliquent le transport du charbon des puits de mine aux points d’expédition, ce qui nécessite la création de systèmes de convoyeurs mécanisés et de systèmes de chargement informatisés (SILO). CIL vise à supprimer le système actuel de «chargement sur les murs de quai» par les chargeurs payants – car il est sujet à la surcharge ou au sous-chargement des wagons – entièrement d’ici l’exercice 24. Cela devrait aider l’entreprise à économiser sur les coûts de diesel, les surestaries et les frais de transport, entre autres. Bon nombre de ces projets déploieraient également des technologies de suppression de la poussière et réduiraient le transport de charbon par route. Ainsi, la construction de lignes de chemin de fer, de voies d’évitement et d’usines de manutention du charbon (CHP) dans les mines dotées de systèmes de chargement rapide (RLS) fait également partie des projets FMC. Les cogénérations avec SILO et RLS offriraient des avantages tels que le concassage et le dimensionnement du charbon, ainsi qu’un chargement plus rapide et meilleur du combustible en quantités pré-pesées précises.

Selon ICICI Securities, CIL dépense 3 400 crores de roupies par an pour le transport de charbon, ce qui peut diminuer considérablement avec un meilleur FMC fourni par la mécanisation Rs 700 crore supplémentaire sur le diesel en Q1FY22. On estime qu’un meilleur FMC aidera également les consommateurs de charbon à économiser environ 2 400 crores de Rs chaque année, qu’ils paient à CIL en tant que frais d’installation d’évacuation (50 Rs par tonne).

Coal India a déjà commandé des projets FMC d’une capacité de 70 MTPA [Kusmunda (50 MTPA), Lingaraj (16 MTPA) and Krishnashila (4 MTPA)]. S’adressant à des analystes en août, CMD Agarwal a déclaré que quatre ou cinq autres projets FMC seraient lancés cette année, la plupart d’entre eux devant être mis en service au cours de l’exercice 23. Par la suite, 14 autres projets FMC d’une capacité de 100 MT, d’une valeur de Rs 3 000 crore, seraient pris en charge.

Les principaux projets pour faire avancer le FMC comprennent le Jayant CHP SILO de Rs 725 crore (15 MTPA), le Rs 700 crore Dudichua CHP SILO (10 MTPA), le Rs 700 crore Gevra 5-6 CHP SILO (30 MTPA), le Rs 600 crore Magadh SILO (20 MTPA), le Rs 585 crore CHP SILO Nigahi (10 MTPA) et le Ananta CHP SILO (20 MTPA). Les principaux projets RLS comprennent le bardage Rs 405 crore Sardega RLS (20 MTPA), le bardage Rs 315 crore Lajkua RLS (15 MTPA) et le bardage Rs 222 crore Gevra RLS (20 MTPA).

« La qualité FMC s’avérera être le point de basculement en ce qui concerne le transport du charbon, avec ses multiples avantages, notamment une utilisation moindre des réseaux routiers, ce qui réduirait les émissions et aiderait l’environnement, et des économies sur les coûts du diesel », a déclaré un haut responsable de CIL. FE, ajoutant que « ce serait une situation gagnant-gagnant pour l’entreprise, les chemins de fer et les consommateurs ».

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.