AppsFlyer nomme Sam Chiu au poste de directeur marketing senior

Chiu a 17 ans d’expérience dans le marketing technologique stratégique, ayant occupé des postes de direction dans des entreprises telles que Microsoft, Yahoo et DFS Group.

AppsFlyer, la société mondiale d’attribution et d’analyse marketing, a annoncé que Sam Chiu dirigera son équipe marketing en tant que nouveau directeur principal du marketing, Asie-Pacifique (APAC). Chiu rendra compte à Ronen Mense, président et directeur général d’AppsFlyer APAC.

Dans son nouveau rôle, Chiu sera le fer de lance de la notoriété de la marque AppsFlyer, des stratégies de marketing stratégique et de la génération de la demande pour l’entreprise, en pilotant les stratégies d’engagement, en soutenant la clientèle actuelle et en travaillant avec des équipes hautement performantes dans tous les pays pour renforcer la présence d’AppsFlyer. Actuellement basé à Hong Kong, il déménagera au hub SEAPAC d’AppsFlyer à Bangkok, où il jouera un rôle essentiel dans la conduite de la stratégie de mise sur le marché d’AppsFlyer pour plus de 22 marchés à travers l’ASEAN, l’Asie du Sud (y compris l’Inde et le Pakistan), le Japon , Corée et ANZ.

AppsFlyer connaît une croissance phénoménale, non seulement en APAC mais dans le monde, a déclaré Chiu. « AppsFlyer est bien placé pour aider les spécialistes du marketing à transformer leurs entreprises, et le secteur du marketing mobile continue de se développer avec l’utilisation d’applications mobiles qui augmente considérablement de jour en jour », a-t-il ajouté.

« Au cours des douze derniers mois, nous avons continué à nous concentrer sur la croissance d’AppsFlyer, non seulement en APAC mais dans le monde. À une période cruciale de l’expansion d’AppsFlyer, Sam apporte un large éventail d’expériences, ayant travaillé pour un éventail d’acteurs établis dans l’industrie. Son rôle conduira à des objectifs commerciaux clés dans la région », a ajouté Ronen Mense, président et directeur général d’AppsFlyer APAC.

Chiu apporte une vaste expérience avec près de vingt ans de transformation numérique et de mise en œuvre de stratégies omnicanales à l’équipe Asie du Sud-Est-Pacifique (SEAPAC) d’AppsFlyer. Sa carrière complète en technologie marketing couvre Boston, New York et Hong Kong dans des agences (iProspect), des éditeurs et des réseaux publicitaires (Microsoft, Yahoo) et des annonceurs B2C et B2B (DFS/LVMH, SAS).

Lire aussi : JSW célèbre l’esprit imparable du contingent indien en route pour les Jeux olympiques de Tokyo

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.