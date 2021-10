Nous sommes encore à un an de voir l’iPhone 14 et même pas un mois depuis l’iPhone 13. Malgré cela, les rumeurs flottent déjà sur ce qu’Apple a prévu pour l’année prochaine. La dernière rumeur suggère que pour l’‌iPhone 14‌, Apple prévoit d’inclure une énorme option de stockage de 2 To.



Avec l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro‌ Max, Apple a ajouté une option de stockage de 1 To pour les clients, la plus grande configuration de stockage jamais proposée sur un iPhone. La nouvelle option était principalement due aux nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo, telles que ProRes pour les vidéos lancées plus tard cette année. Les vidéos ProRes, en plus des vidéos 4K 60FPS tournées sur l’iPhone‌, consomment beaucoup plus de stockage que les vidéos ordinaires.

Apple a commercialisé les iPhone 13 Pro‌ et ‌iPhone 13 Pro‌ Max comme l’outil ultime pour les vidéastes et les directeurs de la photographie, et le choix de 1 To est intrinsèquement adapté aux utilisateurs les plus professionnels.

Avec l’iPhone 14‌ l’année prochaine, Apple vise à rendre ses iPhones Pro encore plus “Pro” en proposant une option 2 To, selon une rumeur sommaire du site chinois MyDrivers. La rumeur, qui doit être considérée avec beaucoup de scepticisme, affirme qu’Apple adoptera le stockage flash QLC pour l’iPhone‌ de l’année prochaine et que grâce à la nouvelle technologie de stockage, il augmentera la capacité à 2 To.

Un rapport publié plus tôt cette semaine par DigiTimes a été le premier à suggérer qu’Apple adopterait de nouvelles technologies de stockage pour l’iPhone‌ de l’année prochaine, mais ce rapport ne mentionnait pas spécifiquement une option 2 To.

Apple ne propose pas régulièrement de nouvelles configurations de stockage, et quand c’est le cas, comme en témoignent les nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo cette année, il a une raison en tête. L’iPhone 14‌ de l’année prochaine devrait se concentrer davantage sur une refonte complète qui supprime l’encoche plutôt que de se concentrer sur les mises à niveau de l’appareil photo. Quoi qu’il en soit, les améliorations de l’appareil photo sont une évidence pour chaque nouvel ‌iPhone‌. Pourtant, rien n’indique que l’iPhone 14‌ étendra les capacités de l’appareil photo dans la mesure où une nouvelle configuration de stockage de 2 To est pratiquement justifiée.

Pour la gamme ‌iPhone 14‌, Apple prévoit deux modèles de 6,1 et 6,7 pouces, ce qui signifie la fin du plus petit facteur de forme de 5,4 pouces, selon l’analyste Apple Ming-Chi Kuo. Sur les modèles haut de gamme ‌iPhone 14‌ Pro et ‌iPhone 14‌ Pro Max, de 6,1 et 6,7 pouces respectivement, la rumeur veut qu’Apple inclue un design perforé pour Face ID plutôt qu’une encoche. Il existe également la possibilité de modèles haut de gamme dotés de corps en titane et d’un système thermique à chambre à vapeur.

Renseignez-vous sur tout ce que nous savons jusqu’à présent sur l’iPhone‌ de l’année prochaine à l’aide de notre guide dédié.