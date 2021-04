Après 10 ans de divorce, Lucero et Mijares seront à nouveau ensemble!

Outre les informations pour acquérir les billets dont le coût varie de 350 à 500 pesos mexicains, la société a publié un communiqué pour fournir certains détails de cette réunion qui, sans aucun doute, aura un impact sur les fans des stars mexicaines.

La rencontre de l’ancien couple sur la scène du streaming aura lieu le 22 mai. (Avec l’aimable autorisation de l’OCESA)

« Il y a 10 ans, Lucero et Mijares ont annoncé leur séparation, après 14 ans de mariage et un en tant que couple. Maintenant, en 2021, ils ont montré qu’être amis est ce qu’ils ont pu faire de mieux, en particulier pour la famille. Et quoi de mieux exemple qu’un concert, celui que beaucoup de ses fans attendaient et demandaient depuis des années.

« Il est bien connu que leur divorce s’est toujours déroulé dans les meilleures conditions et qu’ils sont même voisins. Maintenant que leurs enfants sont plus âgés, avec ce concert en ligne, ils veulent confirmer qu’ils ont de bonnes relations personnelles et familiales et ils le feront le montrer aussi sur le terrain musical avec «Siempre Amigos» », dit le message OCESA.