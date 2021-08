Après 135 % de gains mensuels, l’ADA est-elle prête pour une correction plus importante ? ⋆ Crypto nouveaux médias

in

ADA/USD : Cardano franchira-t-il 3 $ avant une correction plus importante ?

Niveaux d’assistance clés : 2,85 $, 2,60 $, 2,35 $, 2,15 $.

Niveaux de résistance clés : 2,95 $ – 3 $, 3,20 $, 3,42 $.

Jusqu’à présent, ADA a augmenté de 135% (données de CoinGecko) au cours du dernier mois de négociation alors que la crypto-monnaie ADA dépasse les 2,55 $ ATH précédents et en établit une nouvelle aujourd’hui à 2,95 $, selon CoinGecko. C’est également là que se trouve la résistance de 1,272 Fib Extension.

La crypto-monnaie a bondi à 2,40 $ la semaine dernière et s’est poursuivie au-delà du précédent ATH hier après avoir dépassé 2,60 $. Ensuite, ADA a fait un énorme mouvement de prix vers la barre des 3 $, jusqu’à présent, sans aucune chance de l’atteindre.

Le marché est vraiment dans des conditions paraboliques, et il y a maintenant des indices de divergence baissière alors que l’action des prix atteint des sommets plus élevés tandis que le RSI ne parvient pas à atteindre un nouveau sommet. De l’autre côté – “la tendance est votre amie” – par conséquent, un mouvement parabolique dans des conditions de découverte de prix (prix jamais négocié à ces niveaux auparavant) peut durer encore plus longtemps, au-delà de la barre des 3 $.

Graphique journalier ADA/USD. Source : TradingView.

Prévision de prix à court terme ADA-USD

Pour l’avenir, la première résistance se situe désormais à 2,95 $ (ATH), ainsi que la résistance psychologique de 3 $. Au-delà de 3 $, la résistance supplémentaire se situe à 3,20 $ (1,414 Fib Extension – orange), 3,42 $ (1.272 Fib Extension – violet) et 3,66 $ (1.414 Fib Extension – violet).

De l’autre côté, le premier support se situe désormais à 2,85 $ (testé au cours des dernières heures), 2,60 $ (0,236 Fib). Viennent ensuite 2,35 $ (0,382 Fib), 2,15 $ (0,5 Fib) et 2,00 $ (MA de 20 jours et 0,618 Fib).

Comme mentionné, le RSI montre une divergence baissière. De plus, il est dans des conditions extrêmement surachetées, ce qui indique que les acheteurs pourraient être un peu surchargés. Une correction plus importante pourrait donc avoir lieu prochainement.

ADA/BTC : ADA définit un nouveau 6000 SAT ATH contre Bitcoin

Niveaux d’assistance clés : 5800, 5500 SAT, 5220 SAT, 5000 SAT.

Niveaux de résistance clés : 6000 SAM, 6300 SAM, 6870 SAM.

ADA a également fixé un nouveau prix ATH contre BTC aujourd’hui alors qu’il a atteint 5990 SAT sur Binance. La pièce a franchi pour la première fois le précédent 5050 SAT ATH à la fin de la semaine dernière, mais a fini par retomber sous les 5000 SAT samedi.

Hier, ADA s’est rapidement rétabli et est revenu au-dessus de 5000 SAT pour atteindre 5500 SAT. La hausse s’est poursuivie aujourd’hui alors que l’ADA a rencontré la résistance à 1,618 Fib Extension en fixant le nouveau prix de l’ATH.

Graphique journalier ADA/BTC. Source : TradingView.

Prévision de prix à court terme ADA-BTC

En allant de l’avant, la première résistance se situe à 6000 SAT, qui est l’ATH actuel. Viennent ensuite 6300 SAT (1,272 Fib Extension – violet), 6540 SAT (1,414 Fib Extension – violet) et 6870 SAT (1,618 Fib Extension – violet).

De l’autre côté, le premier support se situe à 5500 SAT. Ceci est suivi par 5220 SAT (.236 Fib), 5000 SAT et 4825 SAT (.382 Fib).

Fait intéressant, il n’y a pas de divergence baissière dans la paire ADA/BTC. De plus, le RSI n’est toujours pas encore extrêmement suracheté, ce qui indique que les acheteurs pourraient avoir plus de vapeur pour continuer à faire monter le prix de Cardano par rapport à Bitcoin.

La source