Après 14 ans, Glen Campbell devient n°1 de la pop avec ‘Rhinestone Cowboy’

Il enregistrait aux États-Unis depuis 1961 et enregistrait des chansons mémorables et significatives pendant la majeure partie de cette période. Mais ensuite, après 14 ans, un pop n°1 est arrivé pour Glen Campbell.

Ce merveilleux interprète vocal de la ville de Delight, dans l’Arkansas, s’était présenté pour la première fois à l’automne 1961, à l’âge de 25 ans, avec le single n°62 “Turn Around, Look At Me”. En tant que guitariste de session très demandé et membre en tournée de les garçons de la plage, il n’a pas atteint le Top 40 de son propre chef jusqu’à ce que “Gentle On My Mind” ait un deuxième palmarès en 1968, n’atteignant même alors que la 39e place.

Les enregistrements définitifs de Glen du recueil de chansons de Jimmy Webb font partie de l’histoire de la musique pop. Mais en même temps « Monteur de lignes Wichita », « Galveston », et les autres étaient des succès majeurs, Campbell n’a jamais atteint le sommet du Billboard Hot 100 jusqu’au 6 septembre 1975. C’est à ce moment-là que “Rhinestone Cowboy”, écrit et enregistré pour la première fois par Larry Weiss et maintenant produit par Dennis Lambert et Brian Potter, est passé de N°3 pour succéder au sommet de KC et de “Get Down Tonight” du Sunshine Band.

Au cours de la deuxième semaine de son règne, elle est également devenue la première chanson du pays, devenant la première chanson à remporter cette victoire simultanée depuis “Big Bad John” de Jimmy Dean en 1961 – juste une semaine après que Glen ait remporté son premier palmarès.

Un cow-boy mondial

Le disco était peut-être à la hausse en septembre 1975, mais il y avait encore beaucoup de place pour une grande chanson pop dans les charts, non seulement aux États-Unis mais dans le monde entier. « Rhinestone Cowboy » est devenu n° 1 au Canada et en Irlande, n° 2 en Nouvelle-Zélande et en Suisse, n°3 en Hollande, n°4 au Royaume-Uni et en Belgique et n°5 en Australie. Un peu plus de 18 mois plus tard, Campbell était de retour au sommet du palmarès américain avec « Southern Nights » d’Allen Toussaint.

Et en guise de post-scriptum pour les auteurs-compositeurs qui pensent que leur travail n’atteindra jamais un large public : Larry Weiss avait été tellement déprimé par l’échec de son propre original de “Rhinestone Cowboy” qu’il avait envisagé de louer une propriété de devanture de magasin et de se lancer dans le commerce du meuble. – jusqu’à ce que la couverture de Campbell arrive.

