Après 14 ans sur Televisa, Galilea Montijo quitte Hoy

Galilea Montijo quitte le programme Hoy ¡Adiós Televisa !

C’est vrai, même si c’est difficile à croire, le célèbre conducteur Galilea Montijo quitte l’air et ils ont déjà présenté son remplaçant au sein du programme Hoy, une nouvelle qui a sans aucun doute beaucoup de nostalgiques.

Le chauffeur de Guadalajara Galilea Montijo, qui a travaillé pendant 14 ans sur la célèbre émission matinale de ‘Aujourd’hui‘, a cessé de diffuser et a quitté Televisa pour une bonne raison.

Comme vous vous en souvenez peut-être, ces dernières semaines, l’artiste de Guadalajara, Jalisco, avait fait face à divers scandales comme sa démission le matin du Les étoiles, puisqu’elle prévoyait de quitter le Mexique parce qu’elle craignait d’être liée à sa comadre Inés Gómez Mont, qui est en fuite de la justice.

Puis, il y a quelques jours noyée dans les larmes, Galilea a démenti toutes ces rumeurs à travers une vidéo qu’elle a partagée sur son compte officiel Instagram et dans la foulée a nié avoir des liens avec le crime organisé, comme l’a noté la journaliste Anabel Hernández dans son livre Emma y las otros Dames.

Or, dans la matinée de ce mercredi 8 décembre, l’animateur a bel et bien quitté l’émission Hoy alors que l’émission était en direct et la production n’a eu d’autre choix que d’appeler un remplaçant.

Alors que se déroulait l’émission de téléréalité Las Estrellas Bailan en Hoy, la présentatrice de 48 ans est partie le matin et c’est Arath de la Torre qui a dû prendre sa place pour reprendre l’animatrice.

Cependant, l’acteur a également immédiatement précisé que sa partenaire n’avait pas démissionné et qu’elle n’avait pas de problèmes de santé qui l’ont forcée à quitter l’air.

En effet, le tapatia a dû quitter le forum Hoy pour se rendre aux préparatifs du Téléthon USA, tout comme son partenaire et ami, l’animateur Paul Stanley.

Une seule chose, Galilea a dû y aller comme Paul car ils vont au Téléthon USA et nous leur souhaitons beaucoup de succès, qu’ils se débrouillent très bien là-bas en robes », a déclaré Arath.

Il convient de mentionner que le Téléthon USA 2021 aura lieu le samedi 11 décembre prochain et on sait qu’il ne sera pas diffusé par Televisa ; les chaînes où il sera disponible seront sur Galavisión et Univisión.

D’autre part, Galilea a participé en tant qu’actrice à diverses telenovelas au Mexique et en tant qu’animatrice du programme Hoy et de diverses émissions de variétés et de téléréalité, l’un des plus récents Pequeños Gigantes.

C’est en 1993 qu’elle débute sa carrière artistique en remportant le concours de beauté La chica TV et en 2001 elle anime l’émission Vida TV, aux côtés d’Héctor Sandarti et Lilí Brillanti.