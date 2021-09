Après 15 ans, Daniel Craig dit au revoir en larmes au costume de James Bond – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Malgré son apparence de dur à cuire, parfaitement projeté dans son parcours d’agent secret le plus célèbre de la fiction, Daniel Craig (53 ans) a été le protagoniste d’un moment d’émotion vécu à l’issue du tournage de Pas le temps de mourir, son cinquième et dernier participation à la saga James Bond qui sortira en salles peu après plusieurs retards.

Après plus de 15 ans dans la peau de 007, il était temps de dire au revoir à la famille qui l’a accompagné pendant tout ce temps, et ce moment s’est produit à la fin du tournage du dernier opus, comme enregistré dans le documentaire Being James Bond, qui est disponible sur Apple TV+.

Cependant, un extrait a commencé à circuler dans lequel Daniel Craig peut être vu très excité, ainsi que reconnaissant, et qui contredit certaines versions qui prétendaient que l’implication de l’acteur dans ce dernier film n’était pas absolue.

“Beaucoup de ceux ici ont travaillé avec moi sur les cinq films. Je sais qu’il y a eu beaucoup de discussions sur ce que je pense d’eux, mais j’ai apprécié chaque seconde d’entre eux et surtout celle-ci car je me suis réveillé tous les matins et j’ai eu l’opportunité de travailler avec vous. Et cela a été l’un des grands honneurs de ma vie”, confie Craig avant de fondre en larmes.

Le Britannique est conscient qu’il laisse derrière lui probablement le rôle le plus décisif de sa carrière, qui l’a élevé au sommet d’Hollywood et l’a aidé à devenir l’un des acteurs les mieux payés de la scène mondiale. Un rôle qui lui a non seulement apporté du succès et de l’argent, mais le fera également entrer dans l’histoire du cinéma. Son nom est Craig, Daniel Craig.

Source : Cependant