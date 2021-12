Après 15 ans de sa première, ils veulent annuler ‘El Diablo Viste a la Moda’ pour être gordofóbica – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’un des films les plus emblématiques d’Anne Hathaway est celui qu’elle a joué en 2006 avec Meryl Streep intitulé « Le diable s’habille à la mode ».

Bien qu’elle soit sortie il y a 15 ans, beaucoup de gens apprécient toujours cette comédie. Mais, comme pour tout, il y a aussi ceux qui ont déjà trouvé un « mais » et cherchent maintenant à l’annuler.

L’influenceuse brésilienne Carol Moreira a assuré que ce succès au box-office est un film phobique des graisses, car il dit aux téléspectateurs qu’il est mal d’avoir quelques kilos en trop.

La jeune femme a expliqué que dans le film, les femmes de taille 40 étaient qualifiées de grosses et qu’Andy, le protagoniste, a trouvé « le bonheur » jusqu’à ce qu’elle réussisse à faire une taille 38.

De même, Carol a mentionné que le personnage joué par Hathaway a normalisé les abus qu’elle a subis de la part de son patron, de son petit ami et de ses collègues de bureau.

« Pour ceux qui demandent pourquoi : je pense que c’est l’un des films les plus phobiques que j’aie jamais vus. En théorie, le personnage utilise 40 et est appelé FAT tout le temps, l’autre suit un régime qui ne mange que lorsque vous vous évanouissez … il s’agit d’être mince et personne ne vient près de le critiquer « , a écrit Moreira sur son Twitter Compte.

De nombreux utilisateurs ont réagi au point de vue de l’influenceur, précisant qu’il s’agissait d’une erreur, puisque le cinéma hollywoodien essaie de raconter des histoires d’une autre culture et coutumes et qu’il ne prétendait pas apprendre aux gens à avoir raison.

Pour sa part, Carol a assuré que ce n’était pas mal que le film veuille montrer ce qui se passait dans le monde de la mode, ce qu’elle considère incorrect est de normaliser et de montrer cela comme quelque chose de bien.