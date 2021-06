Après 15 mois d’écart, Indian Railways reprendra les trains de banlieue à Hyderabad, Secunderabad ; Vérifier la date, les itinéraires

Pour commencer, 10 trains MMTS circuleront.

Bonne nouvelle pour les navetteurs des trains locaux à Hyderabad et Secunderabad ! Après une interruption de 15 mois, Indian Railways est désormais prêt à reprendre ses services de trains de banlieue dans les villes jumelles d’Hyderabad et de Secunderabad. Lundi, les autorités de la zone South Central Railway (SCR) ont annoncé que les services de trains de banlieue à Hyderabad et Secunderabad reprendront les services de trains locaux pour les navetteurs le 23 juin 2021. L’année dernière, à la suite d’un verrouillage national au début de la pandémie de Covid-19, les services MMTS (Multi-Modal Transport Service) ont été suspendus par le transporteur national à partir du 23 mars 2020, selon un rapport d’IE.

Avec la restauration progressive des services ferroviaires sur le réseau des chemins de fer indiens, le transporteur national a maintenant approuvé la reprise des services ferroviaires MMTS pour répondre aux besoins de voyage des passagers des trains intra-urbains et suburbains dans la région des villes jumelles. Pour commencer, selon South Central Railways, 10 trains MMTS circuleront entre Lingampalli-Falaknuma, à savoir Secunderabad et Lingampalli-Hyderabad. Le chemin de fer zonal, à cet égard, a appelé tous les usagers du rail et les passagers à suivre tous les protocoles et directives de Covid-19, tels que le port de masques faciaux, l’assurance de l’hygiène personnelle, ainsi que le respect de la distanciation sociale dans les trains et les locaux de la gare.

Un porte-parole de South Central Railway a été cité dans le rapport disant que tout usager ferroviaire ou passager trouvé ne portant pas de masque lors d’un voyage dans un train ou à la gare, se verra infliger une amende de 500 Rs. Outre des activités d’assainissement continues et rigoureuses à intervalles réguliers , Indian Railways a également pris des dispositions pour éduquer le public via le système d’annonces, a ajouté le porte-parole de SCR.

Selon le rapport, le MMTS a commencé ses opérations dans les villes jumelles en 2003. Le MMTS avant le verrouillage de Covid, avec 121 services de train quotidiens, couvrant une distance de 42 km à travers la ville à travers 25 gares, avait un fréquentation quotidienne moyenne de 1,2 lakh de navetteurs, a ajouté le rapport.

