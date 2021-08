Après 18 mois, les fans de Zelda: Ocarina Of Time ont presque fini de décompiler le jeu

Image : Nintendo

Souvenez-vous des efforts de rétro-ingénierie Super Mario 64 il y a quelque temps, qui a abouti à des ports non officiels vers des systèmes comme la Dreamcast et la PS2 ? Eh bien, un projet similaire est en cours pour décompiler La Légende de Zelda : Ocarina of Time’s code du jeu, et c’est presque fini.

L’équipe d’ingénierie inverse de Zelda (ZRET) travaille sur le projet depuis plus de 18 mois, et l’équipe affirme maintenant que l’entreprise est terminée à 91 %.

Alors que Nintendo a intenté une action en justice contre ceux qui ont utilisé le code décompilé de Super Mario 64 pour créer des mods et les publier en ligne, ce type de projet de rétro-ingénierie est parfaitement légal car le projet recrée le code original à partir de zéro dans les langages de codage modernes (dans ce cas , C) sans utiliser aucun des éléments originaux protégés par le droit d’auteur.

Pourquoi un tel projet est-il si important ? Eh bien, dans le cas de Super Mario 64, une multitude de ports ont été mis à disposition, dont un pour PC qui a augmenté la résolution de l’écran et ouvert toutes sortes d’opportunités de modding, telles que le mode écran large et le lancer de rayons.

Un tel travail préserve également le jeu de manière à ce qu’il puisse facilement être rendu accessible à l’avenir sur des formats modernes, en dehors du code source original de Nintendo et des différentes versions du jeu (N64, GameCube, 3DS). Décompiler un jeu de cette manière peut également conduire à la découverte de nouveaux bugs, qui peuvent avoir des ramifications au sein de la communauté populaire de speedrunning.

Vous pouvez suivre les progrès de ZRET ici.