Après 25 ans, Pokémon Legends : Arceus sera mon premier jeu Pokémon

Les articles de Soapbox donnent à notre équipe une chance de partager quelques points de vue personnels ; aujourd’hui, c’est au tour de Tom Whitehead de faire des aveux.

Nous avons tous nos hontes cachées et nos lacunes dans le jeu, et il est temps de partager l’une des miennes. Bien que j’écrive des mots sur Nintendo pendant près de 8 ans, j’ai toujours esquivé l’une des plus grandes franchises sur ses systèmes – sans doute la plus grande. Je n’ai jamais joué à un jeu Pokémon.

Maintenant, ce n’est pas tout à fait vrai, car j’ai brièvement joué à quelques-uns des spin-offs gratuits, principalement les petits jeux de puzzle de l’ère 3DS. Je ne dirais pas qu’ils ont amélioré ma connaissance de la série en tant que telle. Je ne suis pas complètement ignorant à propos de Pokémon, en fait j’ai écrit un certain nombre d’articles de presse sur le sujet lorsque cela était nécessaire. À chaque fois, je me suis fortement appuyé sur les connaissances des autres et j’ai fait un peu de recherche, ou simplement partagé une bande-annonce et dit « ooh regarde, il y a des Pokémon dedans ». Lorsque d’autres membres de l’équipe sont présents, je les laisse normalement faire un bien meilleur travail avec la couverture de la franchise.

Quand il s’agit de gigamaxing et de doodlyballs et de niveaux EX ou quoi que ce soit, je me contente de regarder et je décide que c’est trop pour « entrer ».

J’ai été tenté de plonger à quelques reprises, mais j’ai l’impression qu’à chaque sortie, les enjeux ont augmenté, chaque génération ajoutant plus d’idées de Pokémon et de gameplay. Quand il s’agit de gigamaxing et de doodlyballs et de niveaux EX ou quoi que ce soit, je me contente de regarder et je décide que c’est trop pour « entrer ». Techniquement, j’aurais dû me lancer dans les jeux Let’s Go en tant que débutant, mais avec ceux-ci, j’ai été rebuté par les gadgets de mouvement et, ironiquement, ils semblaient un peu trop simples.

De l’extérieur, regarder dans Pokémon peut sembler presque impénétrable, ce qui est également une source d’angoisse partagée entre les développeurs et les fans. Les fans semblent souvent vouloir plus, ou parfois moins, des nouveautés, et les développeurs essaient de répondre à une base de fans énorme et passionnée tout en s’efforçant d’attirer les nouveaux arrivants.

Ce qui nous amène à Pokémon Legends : Arceus, que je prévois d’acheter. J’ai un bon de jeu Nintendo Switch Online de côté et tout, je fais le grand saut. Néanmoins, et malgré le jeu si proche, je ne suis toujours pas sûr de ce dans quoi je m’embarque ; La société Pokémon et Nintendo ont eu une accumulation légèrement confuse et lente, probablement pas aidé par le fait qu’ils poussaient Brilliant Diamond et Shining Pearl il y a seulement quelques mois.

Malgré ces réserves, cela semble être un bon point de départ pour un trentenaire qui, auparavant, était trop paresseux pour «s’engager» dans la série. C’est la préquelle ultime, d’une part, remontant à des époques antérieures à toutes les choses des jeux principaux. J’aime aussi le look du monde, car cela semble être une façon charmante de me présenter aux monstres de poche qui sont si emblématiques pour des dizaines de millions de fans.

En termes de soucis, au-delà de la confusion « qu’est-ce que la boucle de gameplay », je suis un peu incertain quant au combat. Il semble y avoir des batailles, ce qui m’intéresse d’essayer, mais aussi des combats de style action où vous lancez principalement des objets Pokéball et esquivez. La dernière bande-annonce de présentation (uniquement en japonais au moment de la rédaction) montre le personnage combattant un monstre boss (?) En lui lançant principalement de petits sacs marron. Cela m’a l’air un peu rude, mais c’est quand même passable.

Dans l’ensemble, je penche pour être excité pour le jeu. Je veux profiter de la série et peut-être utiliser Arceus comme point de départ avant de revenir à certains des jeux principaux de la série. La propriété intellectuelle est un phénomène tellement culturel que je ne veux pas continuer à passer à côté.

J’espère juste que Pokémon Legends : Arceus a la magie de faire de moi un fan de Pokémon – seul le temps nous le dira.