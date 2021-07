Après 27 ans, Jeff Bezos cesse aujourd’hui d’être PDG d’Amazon | Industrie

Ce jour-là, il y a 27 ans, Jeff Bezos a fondé Amazon, changeant à jamais le commerce mondial. Aujourd’hui est aussi le jour de vos adieux en tant que PDG de l’entreprise.

le 5 juillet 1994frustré de ne pas trouver les livres qu’il voulait dans les librairies de son quartier, Jeff Bezos a ouvert Amazon, l’une des premières librairies en ligne.

Personne n’imaginait à l’époque, peut-être même pas Jeff Bezos lui-même, qu’une petite librairie sur Internet ne vendait que des livres finirait par révolutionner le commerce mondial, changeant à jamais même le commerce physique lui-même.

Lors de sa première année de commercialisation, Amazon a réalisé 511 000 euros. Bezos a utilisé une porte comme table, car il n’avait pas l’argent pour en acheter une. En 2020, le chiffre d’affaires d’Amazon a atteint 360 milliards de dollars. Aujourd’hui, il est l’une des personnes les plus riches du monde.

Son poste sera occupé par Andy Jassy, ​​déjà ancien responsable d’Amazon Web Services, les services en ligne de l’entreprise.

Jassy est l’homme de main de Bezos. Il travaille dans l’entreprise depuis plus de deux décennies et a été en charge de concevoir des services cloud Amazon à partir de zéro.

Aujourd’hui, ils sont parmi les plus importants au monde et génèrent 13,5 milliards de dollars de revenus chaque trimestre.

Jeff Bezos a révolutionné le e-commerce avec sa philosophie « le client d’abord », même si cela impliquait de laisser en arrière-plan les conditions de travail de ses travailleurs, qui suscitent encore aujourd’hui la controverse. Amazon compte plus de 500 000 employés dans le monde.

La librairie en ligne a rapidement gagné en popularité en vendant des livres avec une livraison en un ou deux jours et une livraison gratuite. Le client avait toutes les facilités pour retourner des produits, ou annuler des réservations. Aujourd’hui, cela nous semble normal, mais Il y a 25 ans c’était une révolution, et encore plus sur Internet.

Amazon a été une entreprise pionnière dans permettre aux vendeurs tiers de vendre leurs produits sur Amazon lui-même, ou dans embaucher des pigistes pour réduire le coût des livraisons.

Aussi en adoptant un système d’abonnement pour obtenir la livraison gratuite et d’autres avantages tels que la télévision en continu, la musique, le stockage, etc.

Jeff Bezos a appliqué d’autres innovations qui sont aujourd’hui considérées comme une norme de l’industrie, telles que l’automatisation des commandes et la micro-ingénierie nécessaire à leur gestion.

Il a également été le principal moteur des ventes de livres électroniques, créant des standards et une gamme de lecteurs de livres électroniques bon marché, leur célèbre Kindle.

Ses pratiques ne plaisent pas à tout le monde, notamment sur des aspects déjà évoqués comme les emplois moins chers, les conditions de travail ou le paiement des impôts.

Mais grâce à Amazon les droits des clients s’imposaient sur ceux des entreprises, et aujourd’hui, nous bénéficions de privilèges dans presque tous les magasins, tels que la livraison gratuite et rapide, des retours faciles et sans poser de questions, et d’autres avantages.

Jeff Bezos n’est plus PDG d’Amazon, mais restera au conseil d’administration de la société. Maintenant, son regard se porte sur Blue Origin, sa société spatiale qui vise à emmener les touristes dans l’espace.

Ce mois-ci, Blue Origin effectuera son premier vol habité, avec Jeff Bezos lui-même à l’intérieur du module spatial.

Une nouvelle étape commence chez AmazonBien qu’au moins pour l’instant, le géant du commerce mondial suivra les traces de son fondateur.