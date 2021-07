Après 3 ans de bêtas, K-9 Mail reçoit une mise à jour avec des tonnes de nouvelles fonctionnalités

Alors que la plupart des utilisateurs d’Android sont satisfaits de Gmail, les utilisateurs expérimentés recherchent quelque chose d’un peu plus adapté à leurs besoins. L’une des alternatives les plus populaires est K-9 Mail, un client open source axé sur l’interopérabilité et gérant facilement plusieurs comptes. La dernière fois que l’application a eu une version stable, c’était en septembre 2018, en travaillant sur une version bêta pour une refonte complète entre-temps. Hier, la mise à jour stable vers 5.8 a finalement été abandonnée.

Quoi de neuf? Tellement de. C’est ce que nous, dans le monde du journalisme technologique, appelons un bip-ton (du moins quand nos rédacteurs nous regardent). Voici une liste tronquée, mais toujours assez longue, du journal des modifications.

Refonte majeure de l’interface utilisateur Modification de la synchronisation périodique en arrière-plan et des implémentations push pour un fonctionnement beaucoup plus fiable Prise en charge obsolète du protocole WebDAV ; de nouveaux comptes ne peuvent plus être ajoutés K-9 Mail nécessite désormais Android 5.0 et plus récent Ajout de la prise en charge du message de configuration Autocrypt Ajout de la prise en charge des sujets cryptés N’utilisez pas la signature par défaut lors de la configuration d’un nouveau compte Autorisez l’installation sur un support externe (Android 6+ avec stockage adopté) Suppression des raccourcis clavier pour les éléments de menu ; sur certains appareils, ils étaient en conflit avec les raccourcis système Suppression de l’option cassée pour stocker la base de données des messages sur un stockage externe Suppression de l’interface de « contrôle à distance » que des applications tierces pouvaient utiliser pour modifier certains paramètres dans K-9 Mail De nombreuses autres corrections de bogues, internes changements et améliorations

Au moins certains utilisateurs seront probablement fâchés par la suppression de ces raccourcis clavier, surtout s’ils les utilisent sur quelque chose comme la série Galaxy Tab S avec son excellente prise en charge externe du clavier et de la souris.

La mise à jour 5.8 n’est pas encore disponible sur le Play Store ; cette version est passée à 5.6, le journal des modifications manquant la liste de blanchisserie ci-dessus. Mais le code source de l’application et le fichier APK ont été publiés par l’équipe sur Github, et ils sont également disponibles en téléchargement direct sur APK Mirror. La version mise à jour devrait arriver très bientôt sur le Play Store. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le fil du forum.