Après 3 mois dans le rouge, pourquoi Bitcoin est le meilleur interprète du marché de la crypto ⋆ Crypto new media

Bitcoin est passé en dessous de ses zones de support et se négocie autour de son ouverture annuelle après une autre vente massive. Au moment de la rédaction de cet article, la première crypto-monnaie par capitalisation boursière se négocie à 29 605 $ avec une perte de 11,2% dans le graphique hebdomadaire.

BTC se déplace latéralement sur son ouverture annuelle dans le graphique journalier. Source : BTCUSD Tradingview

Le marché de la cryptographie a suivi Bitcoin, à l’exception d’une poignée de pièces, et les dix premiers enregistrent des pertes plus prononcées.

Pendant trois mois consécutifs, BTC et les principales crypto-monnaies ont été dans le rouge. Mai et juin ont vu deux événements de capitulation qui ont poussé le prix de la BTC en dessous de ses niveaux actuels. C’est pourquoi tant d’investisseurs et de commerçants s’attendent à de nouveaux inconvénients liés à la consolidation d’une troisième et peut-être dernière capitulation.

Les semaines qui ont précédé le crash le plus récent ont vu Ethereum (ETH) surperformer Bitcoin (BTC). La deuxième crypto-monnaie par capitalisation boursière est passée d’environ 1 600 $ à 2 390 $ avant de revenir aux niveaux actuels.

Cependant, un récent rapport d’Arcane Research a conclu que BTC reste le plus performant sur le marché de la cryptographie. En conséquence, la domination BTC a augmenté à mesure que les altcoins sont poussés plus bas dans leurs niveaux de support.

Comme on le voit ci-dessous, le Bitcoin Dominance s’élevait à 46,92% au moment de la publication du rapport avec ETH suivant avec un 16,96 %. USDT (5,12 %), BNB (3,72 %), ADA (2,86 %) prenant les positions XRP (2,05 %) et DOGE (1,82 %).

Le graphique montre que Bitcoin retrace environ 11,2% depuis début juillet 2021. Les crypto-monnaies à forte capitalisation boursière ont connu les baisses les moins sévères avec seulement 18,5%, suivies de près par les jetons à petite capitalisation avec 19,6%. Les crypto-monnaies à moyenne capitalisation ont enregistré la plus forte baisse avec une baisse de 22,4%. Arcane Research a dit :

(…) Tous les indices ont maintenant enregistré des rendements mensuels négatifs considérables trois mois de suite. En mai, tous les indices ont enregistré des rendements négatifs de l’ordre de 30 %. En juin, les rendements mensuels variaient entre -5% pour le bitcoin et -28% pour l’indice Small Cap. Ce mois-ci, nous sommes actuellement sur la voie d’un autre mois de rendements négatifs substantiels pour le vaste marché de la cryptographie.

L’expérience des dérivés Bitcoin augmente dans l’intérêt ouvert

Arcane Research a également enregistré une baisse de la volatilité pour le graphique à 7 jours. Cette métrique s’élevait à 1,68 %. La dernière fois que Bitcoin a connu une volatilité aussi faible, c’était en octobre 2020.

À l’inverse, les dérivés basés sur BTC ont connu une augmentation de l’intérêt ouvert (OI). Les contrats à terme Bitcoin ont joué un rôle majeur dans la dynamique du marché. Le premier événement de capitulation a été précédé d’un OI élevé avec un pic de liquidations lorsque BTC a tourné à la baisse.

Cette mesure était en baisse mais se dirige vers les sommets d’avril et de mai, a déclaré Arcane Research, avec 395 000 BTC. Cela représente une augmentation de 95 000 BTC depuis que OI a touché un creux fin mai.

Dans les semaines à venir, le marché pourrait connaître de nouveaux mouvements en raison de la reprise du hashrate Bitcoin et de la mise en œuvre de l’EIP-1559 d’Ethereum avec le London Hardfork.