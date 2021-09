Après 4 927 jours, un Maldini marque à nouveau en Serie A

25/09/2021 à 18:27 CEST

Exactement 4 927 jours après que Paolo Maldini, le légendaire capitaine de Milan, ait célébré son dernier but sous le maillot “rossonera”, un autre Maldini a réussi à marquer en Serie A : il s’agit de Daniel, fils de Paulo, auteur du premier des deux buts avec lesquels l’équipe milanaise a triomphé sur le terrain de Spezia.

C’était en mars 2008 quand, au stade San Siro, Paolo Maldini signait un but contre l’Atalanta d’une tête. Plus de treize ans plus tard, et précisément avec Paolo Maldini dans la surface, Daniel a fait ses débuts lors de son premier match en tant que titulaire en Serie A.

Choisi par l’entraîneur Stefano Pioli comme titulaire, avant la blessure du Suédois Zlatan Ibrahimovic, Daniel a profité d’un bon centre du Français Pierre Kalulu pour venir à bout du gardien d’une tête puissante et aller 1-0 au tableau d’affichage au Picco. stade de La Spezia (Nord).

Né il y a 19 ans, Daniel avait déjà fait ses débuts l’an dernier en Serie A et, il y a deux semaines, avait fait ses débuts en Ligue des champions, lors de la prestigieuse visite à Liverpool en Ligue des champions.

Après le match nul momentané de Daniele Verde, c’est l’Espagnol Brahim Díaz qui a décidé du choc avec un but à trois minutes de la fin, permettant à Milan d’atteindre l’avance en solo momentanée en Serie A.

“Pour moi, Daniel a du talent, il a de la technique, il sait choisir les jeux. Il doit encore être plus rapide pour se libérer du marquage. Mais nous parlons d’un garçon qui a fait ses débuts l’année dernière, il a beaucoup travaillé. Aujourd’hui, il a très bien fait, il ne peut que grandir et il a tout pour nous donner satisfaction », a déclaré un Stegano Pioli satisfait à la fin du match.

La saga Maldini continue de grandir à Milan: Cesare a porté le maillot “rossonera” de 1954 à 1966, remportant quatre titres de champion d’Italie (1954-1955, 1956-1957, 1958-1959 et 1961-1962) et une Coupe d’Europe. Il a également entraîné Milan entre 1972 et 1974 et a guidé le club vers la conquête d’une Coupe d’Italie et d’une Recopa.

Paolo Maldini a joué 902 matchs avec Milan, symbole pendant trois décennies au cours desquelles il a remporté cinq Coupes d’Europe (1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 2002-2003, 2006-2007), en plus de sept titres de champion , deux Coupes Intercontinentales, une Coupe du Monde des Clubs, cinq Supercoupes d’Italie et une Coupe d’Italie.