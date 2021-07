Après 4 ans avec un robot aspirateur intelligent, je suis plus heureux avec un idiot

Mon meilleur ami aime utiliser le terme “germ freak” pour me décrire. Même si elle exagère peut-être, elle n’est pas trop loin de la réalité. Je suis aussi une personne très pratique et n’aime pas passer trop de temps à faire les corvées, c’est pourquoi j’ai acheté un aspirateur robot Roomba en 2017. Bien que j’en ai été très satisfait, j’ai récemment acheté un Combo aspirateur-serpillière sans fil “idiot” que j’utilise littéralement plusieurs fois par jour. En fait, je suis tellement satisfait de mon achat que le Roomba se trouve maintenant dans le coin pour ramasser la poussière (que je nettoie ensuite).

Commodité

Le modèle en question est un Roomba 966 que j’ai racheté en 2017, qui était l’un des modèles haut de gamme à l’époque, mais qui est loin de pouvoir rivaliser avec les nouveaux aspirateurs robots plus silencieux d’aujourd’hui. Cela étant dit, il fonctionne toujours comme un charme et n’a rien perdu de sa convivialité au fil des ans.

Comme je l’ai mentionné, j’aime que mes sols scintillent, mais je préfère ne pas passer beaucoup de temps à les nettoyer moi-même. Le 966 a pu m’aider au fil des ans, principalement parce que je le lançais deux fois par semaine en allant au travail afin de revenir dans un appartement bien rangé. Je n’avais même pas besoin de prendre la peine de ramasser des miettes après le petit-déjeuner, car je comptais sur mon aspirateur robot digne de confiance pour le faire à ma place.

Alors que mes sols finiraient par être très propres, je devrais également déplacer mes meubles. Je devais mettre mes chaises sur la table à manger et la table basse sur le canapé — à l’envers, bien sûr ; Je ne suis pas fou – pour qu’il puisse accéder à la plupart des endroits qui nécessitaient une attention. Cela signifiait aussi que je devais passer un peu plus de temps le soir à tout remettre en place, sans compter que je rentrerais à la maison avec le désagréable spectacle d’avoir des meubles entassés partout. Enfin, je recevais souvent des notifications pendant la journée pour me dire que quelque chose n’allait pas : soit le Roomba se coinçait quelque part d’où il ne pouvait pas sortir, soit il était confus après avoir essayé d’aspirer un câble de charge que j’avais oublié de ranger. C’est évidemment pratique à certains égards, mais un aspirateur intelligent peut aussi être un problème.

Nettoyage immédiat

Une autre frustration que j’ai eue avec le Roomba était de ne pas pouvoir l’envoyer facilement nettoyer une zone spécifique sans lui demander de faire tout l’appartement. Bien sûr, la plupart des nouveaux modèles peuvent désormais être envoyés à un endroit spécifique afin que vous puissiez faire une course rapide sous la table après le dîner. Même si votre robot aspirateur en est capable, ce n’est souvent pas si facile, car vous devez probablement de toute façon dégager un chemin pour le robot. Je devrais placer manuellement le mien sur l’endroit sale et espérer qu’il ferait le travail – à ce stade, c’est pratiquement autant d’efforts que de saisir un véritable aspirateur – ou un balai – et de le nettoyer vous-même.

Puis vint la pandémie

Malgré ces problèmes, cela ne me dérangeait toujours pas beaucoup, car je pouvais principalement laisser le robot faire son travail pendant que j’étais dehors. De plus, comme je pouvais le démarrer n’importe quand, je pouvais le faire deux jours de suite si j’avais oublié de déplacer des trucs pour dégager son chemin, par exemple.

Malheureusement, la pandémie de Covid-19 a frappé et maintenant je suis à la maison la plupart du temps. En fait, je n’ai pas mis les pieds au bureau depuis mars 2020. La dernière chose dont vous avez besoin pour essayer de vous concentrer est un Roomba bruyant en liberté, en particulier dans un appartement décloisonné relativement petit. Bien sûr, les nouveaux modèles sont beaucoup plus silencieux et je pourrais toujours porter des écouteurs antibruit pour couvrir le bruit, mais ce ne serait pas l’idéal. J’ai essayé de le lancer lorsque je fais du shopping ou pour une séance d’entraînement, mais il ne se termine pas toujours avant mon retour et je dois encore m’amuser à déplacer des meubles avant et après.

À ce stade, la frustration de posséder un aspirateur robot l’emportait clairement sur la commodité pour moi – comme cela avait probablement été le cas depuis le début, vraiment. Comme je passais beaucoup plus de temps à la maison, les sols se salissaient sensiblement plus rapidement. Finalement, j’ai décidé qu’un aspirateur balai sans fil était la voie à suivre et j’ai jeté mon dévolu sur un Dyson V11 ou un Samsung Jet 90. Ceux-ci me permettraient de nettoyer rapidement les sols sans avoir à passer trop de temps à les brancher ou à mettre les remettre dans le placard, etc.

Puis vint le (adorable) chien

Juste pour compliquer les choses, j’ai eu un chien en février. Maintenant, ne vous méprenez pas, j’aime mon chien et il est très sage, mais que cela me plaise ou non, on ne peut pas s’attendre à ce qu’il laisse les sols impeccables : non seulement il transpire de ses coussins de patte, il laisse souvent de l’eau s’égoutter de sa langue après avoir bu et renverse parfois sa nourriture (c’est-à-dire de la viande fraîche). Cela signifie que je dois généralement nettoyer les sols plusieurs fois par jour, avec une vadrouille et un détergent également.

Comme je suis sûr que vous pouvez l’imaginer, utiliser un seau et une vadrouille plusieurs fois par jour devient rapidement ennuyeux, sans parler du désordre que vous vous retrouvez lorsque les sols n’ont pas été aspirés en premier. J’ai commencé à penser à acheter un aspirateur robot qui nettoie également, comme le Mi Robot Vacuum-Mop P ou le Roborock S7. Cela sonnait comme un moyen génial d’avoir des sols étincelants tout le temps avec un minimum d’effort.

J’ai examiné pas mal d’options et il y avait des offres vraiment abordables. Certains pourraient même être envoyés pour nettoyer une zone spécifique, ce qui aurait résolu le problème de la nourriture renversée, etc. Cependant, j’aurais toujours le problème d’être à la maison la plupart du temps, donc le robot se heurterait à mes meubles, mes pieds, et le chien, qui n’aime clairement pas quand le Roomba se dirige droit vers sa queue.

J’ai quand même exploré l’option et essayé l’Ultenic T10, mais je n’étais pas convaincu. Premièrement, il y a beaucoup de travaux d’entretien à faire, ce qui signifie que vous n’êtes pas censé laisser la vadrouille attachée à l’aspirateur, car elle est humide et peut endommager les planchers de bois franc. Vous devez également le laver manuellement après chaque utilisation, ce qui enlève une partie de la commodité. Un autre problème plus personnel que j’ai eu était le fait que la vadrouille pouvait potentiellement répandre de la saleté, car elle n’est pas nettoyée pendant le cycle, ce qui signifie que la même vadrouille peut potentiellement être utilisée pour faire le tour de tout l’appartement.

Ne vous méprenez pas, les aspirateurs robots et les vadrouilles sont d’excellentes options, mais ils n’étaient toujours pas aussi pratiques que prévu. Cela m’a fait repenser à l’aspirateur sans fil et je me suis demandé : si seulement il y avait un appareil portable deux-en-un qui aspirerait et épongerait en même temps…

Puis vint Prime Day

En parcourant innocemment les offres du Prime Day le mois dernier, j’ai finalement trouvé ce que je cherchais : quelque chose qui ressemble au Dyson v11, bien que pas aussi puissant en termes de puissance d’aspiration, qui pourrait également nettoyer le sol avec du savon et de l’eau .

J’ai opté pour le Tineco Floor One S3, mais il existe également un produit similaire de Bissel qui mérite d’être considéré. C’est le niveau de confort ultime comme je l’espérais. Étant un appareil sans fil avec une base de chargement, je peux le saisir et nettoyer la zone ou la pièce dont j’ai besoin en quelques minutes seulement. Comme il aspire et nettoie essentiellement le sol avec de l’eau et une brosse, je n’ai pas besoin d’utiliser une vadrouille et les sols ne restent pas humides car la majeure partie de l’eau est aspirée.

Il y a aussi une “maintenance” très limitée nécessaire pour le faire fonctionner. Il est livré avec deux réservoirs : un que vous remplissez d’eau et de détergent, et un autre pour les eaux usées. S’il y a encore de l’eau propre et du savon dans le premier, je peux le laisser pour la prochaine utilisation, qui est généralement quelques heures plus tard. Après avoir passé l’aspirateur, tout ce que j’ai à faire est d’appuyer sur le bouton d’auto-nettoyage et de vider l’eau sale. C’est exactement ce que j’attendais. Bien sûr, je dois toujours le tenir manuellement et faire le travail moi-même, mais il y a si peu d’entretien et de préparation que je peux le faire rapidement et facilement chaque fois que j’en ai besoin – c’est parfait pour mes besoins.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un aspirateur robot, le Tineco Floor One S3 n’est pas exactement un appareil « idiot ». Il peut détecter automatiquement le degré de salissure du sol et adapter la puissance d’aspiration et la quantité d’eau qu’il utilise. Et comme il est livré avec une connexion WiFi, il m’a donné accès à un tas de statistiques et me permet de voir le pourcentage de batterie sur mon téléphone. Je pouvais également exécuter un cycle d’auto-nettoyage à distance, même si j’utilisais presque toujours le bouton physique pour le faire, car je l’exécute juste après l’avoir utilisé. Il peut ressembler à un aspirateur balai traditionnel, s’il a beaucoup de fonctionnalités intelligentes dans sa manche.

Gardez à l’esprit qu’il ne s’agit que de mon expérience personnelle, mais j’ai trouvé qu’être geek et utiliser les dernières technologies ne signifie pas nécessairement que vous gagnerez du temps ou que vous aurez les sols les plus propres. Si vous avez un chien, des enfants ou si vous avez simplement tendance à avoir des sols qui se salissent rapidement, vous pouvez envisager l’une de ces options. Le choix qui vous convient dépendra de votre propre situation, mais j’espère que la lecture de ceci vous aidera à décider.